Muore investito da un tir e trascinato per 2 chilometri a Genova: è il secondo caso in un giorno in Liguria

immagine di repertorio

Tragedia a Genova. Un uomo è morto nella serata di oggi 16 dicembre dopo essere stato investito da un camion. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, dopo l'impatto sarebbe stato trascinato dal mezzo pesante per oltre due chilometri. Il camionista non si sarebbe accorto di nulla. Tutto è successo nel quartiere di Sampierdarena.

Quando è scattato l'allarme e sono intervenuti i sanitari del 118 per la vittima non c'era più nulla da fare. Sul posto è intervenuta la sezione infortunistica della polizia locale per i rilievi e per le operazioni di identificazione del cadavere: quest'ultime sono state particolarmente difficili proprio perché dopo due chilometri di trascinamento sull'asfalto le condizioni dell'uomo erano gravissime. Sul luogo dell'incidente sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco.

Non è l'unica tragedia della giornata in Liguria con la stessa dinamica. La 22enne Valentina Squillace è stata investita da un tir e trascinata sull'asfalto per diversi metri a Savona. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che la giovane stesse attraversando sulle strisce pedonali con il semaforo verde quando è stata investita, mentre il tir era bloccato al centro dell'incrocio, e per questo l'autista avrebbe proseguito la sua corsa senza vedere la ragazza che a sua volta stava attraversando. In entrambi i casi sono in corso tutti gli accertamenti del caso.