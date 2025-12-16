Attualità
Valentina Squillace uccisa da un tir, il ricordo della 22enne morta a Savona: “Siamo tutti affranti”

Valentina Squillace, 22 anni, è morta a Savona investita da un tir mentre attraversava l’incrocio di corso Tardy e Benech. La comunità si stringe attorno alla famiglia.
A cura di Maria Neve Iervolino
Valentina Squillace, 22 anni, era una studentessa universitaria con un passato da giocatrice di pallavolo
Valentina Squillace, 22 anni, era una studentessa universitaria con un passato da giocatrice di pallavolo

Questa mattina la 22enne Valentina Squillace è stata investita da un tir e trascinata sull'asfalto per diversi metri. L'incidente è avvenuto verso le ore 8, a Savona, all'incrocio di corso Tardy e Benech, un'area centrale che funge da collegamento tra la città e il porto, e che per questo è interessata dal passaggio di numerosi mezzi pesanti.

I referenti della Croce d'oro, intervenuta sul posto insieme all'auto medica e al personale del 118, riferiscono che la giovane era già riversa sull'asfalto al loro arrivo, priva di conoscenza. Tutti i tentativi di salvarla si sono rivelati vani.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che la giovane stesse attraversando sulle strisce pedonali con il semaforo verde quando è stata investita, mentre il tir era bloccato al centro dell'incrocio, e per questo l'autista avrebbe proseguito la sua corsa senza vedere la ragazza che a sua volta stava attraversando. Anche se sembrano esserci diversi testimoni, saranno le indagini affidate alla Polizia locale a chiarire l'esatta dinamica di cosa è davvero successo questa mattina.

La morte di Valentina ha scosso l'intera città di Savona dove la giovane viveva con la famiglia e si divideva tra gli amici e l'università che frequentava a Genova. Nella sua vita però c'è anche un passato da sportiva: per anni è stata una pallavolista della squadra della sua città, la Vbc Savona.

I suoi social raccontano una giovane molto legata alle sue amiche e appassionata di viaggi. L'ultimo a Budapest, condiviso a ottobre di quest'anno.

Il ricordo della scuola di Valentina

Valentina si era diplomata nel 2022 all'Istituto Boselli-Alberti di Savona. Il clima di sgomento e dolore seguito alla notizia dell'incidente è palpabile come fa presente la scuola a Fanpage.it : "Siamo tutti molto affranti". Per il resto prevale la volontà di non rilasciare dichiarazioni e mantenere, almeno per il momento il riserbo.

L'Università: "Colpo per l'intera comunità"

Commozione anche da parte dell'Università di Genova dove Valentina frequentava il quarto anno della facoltà di Giurisprudenza: "La notizia ha colpito l'intera comunità universitaria, generando incredulità e immenso sgomento – si legge in una nota – La perdita improvvisa di una giovane vita, nel pieno del suo percorso accademico e con lo sguardo proiettato verso un promettente futuro, costituisce una ferita che travalica i confini dell'Ateneo".

Anche il rettore, intervenuto a nome di tutto l'Ateneo, "si stringe con affetto e commozione attorno alla famiglia di Valentina e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore".

Il cordoglio della Regione Liguria: "Tragedia richiama l'importanza della sicurezza stradale"

Il tragico episodio è stato ricordato anche dalla Giunta ligure, con le parole del presidente Marco Bucci e l'assessore all'Università Simona Ferro: "Una tragedia che ferisce profondamente l'intera comunità ligure e che richiama tristemente l'attenzione, ancora una volta, sull'importanza della sicurezza stradale e della tutela dei cittadini, in particolare dei più giovani. In questo momento di immenso dolore ci uniamo con affetto e partecipazione al lutto della famiglia, degli amici e di tutti i suoi cari".

