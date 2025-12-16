Valentina Squillace uccisa da un tir, il ricordo della 22enne morta a Savona: “Siamo tutti affranti”

Valentina Squillace, 22 anni, è morta a Savona investita da un tir mentre attraversava l’incrocio di corso Tardy e Benech. La comunità si stringe attorno alla famiglia.

Valentina Squillace, 22 anni, era una studentessa universitaria con un passato da giocatrice di pallavolo

Questa mattina la 22enne Valentina Squillace è stata investita da un tir e trascinata sull'asfalto per diversi metri. L'incidente è avvenuto verso le ore 8, a Savona, all'incrocio di corso Tardy e Benech, un'area centrale che funge da collegamento tra la città e il porto, e che per questo è interessata dal passaggio di numerosi mezzi pesanti.

I referenti della Croce d'oro, intervenuta sul posto insieme all'auto medica e al personale del 118, riferiscono che la giovane era già riversa sull'asfalto al loro arrivo, priva di conoscenza. Tutti i tentativi di salvarla si sono rivelati vani.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che la giovane stesse attraversando sulle strisce pedonali con il semaforo verde quando è stata investita, mentre il tir era bloccato al centro dell'incrocio, e per questo l'autista avrebbe proseguito la sua corsa senza vedere la ragazza che a sua volta stava attraversando. Anche se sembrano esserci diversi testimoni, saranno le indagini affidate alla Polizia locale a chiarire l'esatta dinamica di cosa è davvero successo questa mattina.

La morte di Valentina ha scosso l'intera città di Savona dove la giovane viveva con la famiglia e si divideva tra gli amici e l'università che frequentava a Genova. Nella sua vita però c'è anche un passato da sportiva: per anni è stata una pallavolista della squadra della sua città, la Vbc Savona.

I suoi social raccontano una giovane molto legata alle sue amiche e appassionata di viaggi. L'ultimo a Budapest, condiviso a ottobre di quest'anno.

Il ricordo della scuola di Valentina

Valentina si era diplomata nel 2022 all'Istituto Boselli-Alberti di Savona. Il clima di sgomento e dolore seguito alla notizia dell'incidente è palpabile come fa presente la scuola a Fanpage.it : "Siamo tutti molto affranti". Per il resto prevale la volontà di non rilasciare dichiarazioni e mantenere, almeno per il momento il riserbo.

L'Università: "Colpo per l'intera comunità"

Commozione anche da parte dell'Università di Genova dove Valentina frequentava il quarto anno della facoltà di Giurisprudenza: "La notizia ha colpito l'intera comunità universitaria, generando incredulità e immenso sgomento – si legge in una nota – La perdita improvvisa di una giovane vita, nel pieno del suo percorso accademico e con lo sguardo proiettato verso un promettente futuro, costituisce una ferita che travalica i confini dell'Ateneo".

Anche il rettore, intervenuto a nome di tutto l'Ateneo, "si stringe con affetto e commozione attorno alla famiglia di Valentina e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore".

Il cordoglio della Regione Liguria: "Tragedia richiama l'importanza della sicurezza stradale"

Il tragico episodio è stato ricordato anche dalla Giunta ligure, con le parole del presidente Marco Bucci e l'assessore all'Università Simona Ferro: "Una tragedia che ferisce profondamente l'intera comunità ligure e che richiama tristemente l'attenzione, ancora una volta, sull'importanza della sicurezza stradale e della tutela dei cittadini, in particolare dei più giovani. In questo momento di immenso dolore ci uniamo con affetto e partecipazione al lutto della famiglia, degli amici e di tutti i suoi cari".