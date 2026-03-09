Mariuccia uccisa a coltellate in casa a Genova, il figlio arrestato non ricorda nulla: perizia psichiatrica

Il 52enne Fabio Fibrini, arrestato per l’omicidio della madre, l’82enne Maria Marchetti, avrebbe problemi di carattere psichico: ha detto di non ricordare nulla di quanto accaduto in casa a Genova e la pm ha disposto una perizia psichiatrica.

Davanti ad agenti e inquirenti che lo interrogavano, ha detto di non ricordare nulla Fabio Fibrini, il 52enne arrestato nelle scorse ore per l’omicidio della madre, l’82enne Maria Marchetti, trovata morta domenica 8 marzo in casa sua a Genova, nel quartiere di Molassana, riversa a terra in una pozza di sangue dopo essere stata colpita da numerose coltellate. L’uomo, trovato nella stessa casa di via San Felice sporco di sangue e in stato di shock, avrebbe problemi di carattere psichico e per questo la pm genovese Luca Scorza Azzarà ha già annunciato che disporrà per lui una perizia psichiatrica per accertarne la capacità.

Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo era già seguito dai servizi di igiene mentale e ha sempre vissuto con la madre ma finora non aveva mai dato segni di aggressività contro la donna o segnali che potevano far pensare al dramma, come hanno confermato vicini e parenti, tutti sconvolti per quanto accaduto. Il dramma improvviso si è consumato probabilmente alcune ore prima del rinvenimento del corpo dell’anziana donna, per tutti Mariuccia. Anche se dovrà essere l’autopsia a stabilire le ore a cui risale il decesso, da un primo esame esterno del corpo da parte del medico legale e dai rilievi effettuati in casa, si presuppone infatti che il delitto sia avvenuto addirittura nella serata di sabato quando in casa sarebbero stato sentito del trambusto.

La scoperta della tragedia è avvenuta però solo quando il figlio maggiore della pensionata ha deciso di recarsi a casa della madre domenica mattina, non riuscendo a contattarla in alcun modo. Appena entrato, però, si è ritrovato di fronte alla terrificante scena della madre morta a terra nel corridoio, raggiunta da numerosi fendenti. Immediata la richiesta di aiuto al 112 e l’arrivo di polizia e carabinieri che sono entrati in casa dove hanno trovato la signora Mariuccia ormai senza vita e anche il 52enne in stato confusionale in un’altra stanza. L’uomo è stato subito fermato e condotto in questura per essere interrogato e quindi arrestato con l’accusa di omicidio aggravato. In casa rinvenuto anche un coltello sporco di sangue che si ritiene l’arma del delitto

Ora la parola spetta ai rilievi scientifici e tecnici. Oltre alla perizia psichiatrica sull’uomo arrestato, la pm ha disposto anche accertamenti scientifici sul coltello e sul telefono e l’autopsia sul corpo della vittima.