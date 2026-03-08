Attualità
Donna uccisa a coltellate a Genova: la polizia in casa trova il figlio della vittima sporco di sangue

Una donna di 87 anni è stata trovata morta questo pomeriggio in via San Felice, nel quartiere di Molassana, a Genova: il corpo eratrafitto da coltellate. La polizia quando è arrivata in casa ha trovato il figlio 50enne sporco di sangue.
A cura di Giorgia Venturini
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Tragedia a Genova. Una donna è stata trovata morta questo pomeriggio in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio: il corpo è stato trafitto da alcune coltellate. Sul posto la polizia di Stato. Si indaga sull'accaduto.

Da fonti investigative di Fanpage.it, la vittima aveva 87 anni. Ad allertare la polizia era stato un figlio della donna che non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato in casa con il corpo della vittima l'altro figlio di 50 anni: questo era sporco di sangue. L'uomo è stato portato in Questura. Si sta procedendo con il sopralluogo e con tutti gli accertamenti del caso.

Articolo in aggiornamento 

