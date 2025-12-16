Attualità
video suggerito
video suggerito

Uccisa da un tir a Savona, Valentina Squillace muore a 22 anni: “Agganciata e trascinata per metri”

Valentina Squillace è morta a soli 22 anni dopo essere stata investita da un tir a Savona, in corso Tardy e Benech. È deceduta sul colpo, inutili i soccorsi.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Maria Neve Iervolino
2 CONDIVISIONI
La 22enne Valentina Squillace, travolta e uccisa da un tir a Savona
La 22enne Valentina Squillace, travolta e uccisa da un tir a Savona

Si chiamava Valentina Squillace la 22enne travolta e uccisa da un tir nella sua Savona. La giovane è stata investita questa mattina, 16 dicembre, alle ore 8, in corso Tardy e Benech, nel centro città. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di definizione, ma dalle prima ricostruzioni sembrerebbe che la giovane stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stata investita. L'ipotesi deve ancora essere confermata dalla Polizia locale a cui sono state affidate le indagini e sta conducendo i rilievi.

Al momento dell'incidente sono stati immediatamente allertati i soccorsi ma l'intervento degli operatori del 118 e della Croce Oro di Savona si è dimostrato inutile: Valentina è deceduta sul posto dopo essere stata travolta e trascinata sull'asfalto per diversi metri. Presenti anche i vigli del fuoco.

La giovane era una studentessa della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova ed era nota e amata dalla comunità savonese, come sta emergendo in queste ore sui social dove sono stati pubblicati messaggi di solidarietà rivolti alla famiglia: "Non si può morire a 22 anni, e non così. Abbraccio forte Valentina e mi stringo alla sua mamma e al suo papà e al loro immenso dolore", si legge sul gruppo cittadino "Savona è".

Leggi anche
Sofia muore improvvisamente a 22 anni a Venezia: disposta autopsia per chiarire le cause del malore

Notizia in aggiornamento

Attualità
2 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Guerra
in Ucraina
Trump ottimista. Zelensky: "Negoziati più intensi e mirati dall'inizio del conflitto"
Perché la rinuncia dell’Ucraina alla NATO non semplifica i negoziati di pace
Zelensky incontra i negoziatori Usa e Ue a Berlino: "Pronto a rinunciare all'adesione alla Nato"
Unicef in missione in Ucraina, Iacomini: "Centinaia di bambini vivono ancora sotto terra, sono i veri eroi"
La Lega dice no al governo sulle armi all'Ucraina: "Non votiamo un altro decreto così, deve cambiare"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views