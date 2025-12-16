Uccisa da un tir a Savona, Valentina Squillace muore a 22 anni: “Agganciata e trascinata per metri”

Valentina Squillace è morta a soli 22 anni dopo essere stata investita da un tir a Savona, in corso Tardy e Benech. È deceduta sul colpo, inutili i soccorsi.

La 22enne Valentina Squillace, travolta e uccisa da un tir a Savona

Si chiamava Valentina Squillace la 22enne travolta e uccisa da un tir nella sua Savona. La giovane è stata investita questa mattina, 16 dicembre, alle ore 8, in corso Tardy e Benech, nel centro città. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di definizione, ma dalle prima ricostruzioni sembrerebbe che la giovane stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stata investita. L'ipotesi deve ancora essere confermata dalla Polizia locale a cui sono state affidate le indagini e sta conducendo i rilievi.

Al momento dell'incidente sono stati immediatamente allertati i soccorsi ma l'intervento degli operatori del 118 e della Croce Oro di Savona si è dimostrato inutile: Valentina è deceduta sul posto dopo essere stata travolta e trascinata sull'asfalto per diversi metri. Presenti anche i vigli del fuoco.

La giovane era una studentessa della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova ed era nota e amata dalla comunità savonese, come sta emergendo in queste ore sui social dove sono stati pubblicati messaggi di solidarietà rivolti alla famiglia: "Non si può morire a 22 anni, e non così. Abbraccio forte Valentina e mi stringo alla sua mamma e al suo papà e al loro immenso dolore", si legge sul gruppo cittadino "Savona è".

Notizia in aggiornamento