Schiacciata dal cancello di casa, muore donna di 52 anni: tragedia a Lampedusa

A Lampedusa una donna di 52 anni, Angela Bono, è morta dopo essere stata travolta dal cancello di casa che sarebbe uscito dalle guide a causa del forte vento. Inutile, purtroppo, l’intervento di alcuni passanti che hanno tentato di aiutarla e del 118.

Immagine di repertorio.

Tragico incidente a Lampedusa, dove una donna di 52 anni è morta nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 marzo, dopo essere stata travolta dal cancello della sua abitazione. Il fatto, a quanto si apprende, è avvenuto in contrada Piddu.

La vittima, riportano i quotidiani locali, si chiamava Angela Bono. Stando a una prima ricostruzione, la pesante cancellata scorrevole sarebbe uscita dalle guide a causa del forte vento, schiacciando la donna.

A trovare la 52enne priva di sensi è stato un passante che ha tentato di sollevare il cancello per liberarla, ma senza riuscirci. Solo con l'aiuto di altre persone, tra cui il marito della vittima, la struttura è stata spostata.

Per la donna, purtroppo, non c'è stato niente da fare. Inutili anche i tentativi di rianimazione del personale del 118, rapidamente intervenuto sul posto. Insieme ai sanitari sono sopraggiunti anche i Carabinieri della locale stazione e i Vigili del Fuoco.

"L’Amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa della nostra concittadina Angela Bono", ha scritto il sindaco Filippo Mannino sul suo profilo Facebook.

"In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con sincera partecipazione alla sua famiglia e ai suoi cari, condividendo il lutto improvviso che ha colpito l’intera comunità. – ha aggiunto il primo cittadino – A nome dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza, giungano le più sentite condoglianze".

Angela Bono era "una signora che incontravo spesso e con la quale ci salutavamo con sincera cordialità. Non c'è bisogno di frequentare certe persone per comprenderne la bontà d'animo", ha scritto invece un utente parlando della 52enne.

"L'ho immaginata come un fiore spezzato dal peso del destino assurdo sotto forma di cancello. – prosegue il messaggio condiviso sui social dal conoscente della 52enne – Mi stringo alla famiglia ed a tutta la comunità lampedusana".