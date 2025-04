Muore a 16 anni dopo incidente in scooter, era ricoverata da 4 giorni: i suoi organi salveranno altre vite

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Non ce l’ha fatta la ragazza di sedici anni che era rimasta coinvolta in un grave incidente con lo scooter a Cagliari. L’adolescente, A.L., è morta dopo quattro giorni dallo schianto. Era ricoverata in Rianimazione al Brotzu, dove oggi si è spenta: le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi.

La famiglia ha dato l'autorizzazione per procedere alla donazione degli organi: un gesto che potrà salvare altre persone. La sedicenne era rimasta coinvolta mercoledì sera in un incidente stradale all'altezza di Is Pontis paris, in viale Marconi, tra Cagliari e Quartu.

Insieme a lei, alla guida dello scooter, c’era un’amica di 18 anni che è ancora ricoverata in ospedale. La giovane si trova al Policlinico di Monserrato, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Le due ragazze, secondo quanto ricostruito, stavano percorrendo viale Marconi quando all'improvviso, per cause ancora da chiarire, hanno perso il controllo del mezzo. Le condizioni della più giovane sono apparse subito gravissime e, nonostante i soccorsi tempestivi, la ragazza non ha mai ripreso conoscenza.

Tanti i messaggi di cordoglio dopo l’ennesima vita persa sulle strade: “La vita è ingiusta, avevi tutta una vita davanti a te, una bellissima ragazza con tanti valori, tantissima educazione, ma soprattutto eri rispettosa, dolce e amorevole. Ora devi stare accanto alla tua mamma che ne ha davvero bisogno, resterai viva nel cuore di chi ti ha amata”, uno dei messaggi lasciati sui social in ricordo della giovane vittima.