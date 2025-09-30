Moto contro pick-up, Daniel muore a 29 anni. Era infermiere e Vigile del fuoco: “Resterai nei nostri cuori”

Un ragazzo di 29 anni, Daniel Pastorello, è morto in un grave incidente stradale. Il giovane, in sella alla sua moto, si è scontrato con un pick-up perdendo la vita sul colpo. L’incidente è avvenuto il 29 settembre a Borgo Valbelluna. Era Vigile del Fuoco e infermiere, i colleghi: “Ci hai lasciati troppo presto, ma il tuo sorriso gentile e la tua preparazione resteranno nei nostri cuori”.

Daniel Pastorello, 29 anni (Foto Facebook)

Un ragazzo di 29 anni, Daniel Pastorello, è morto in un grave incidente stradale. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un pick-up perdendo la vita sul colpo.

L'incidente è avvenuto intorno alle 17 di ieri, lunedì 29 settembre, lungo la strada provinciale 1 della Sinistra Piave all'altezza del distributore di Lentiai, frazione del comune di Borgo Valbelluna.

Il 29enne era molto amato e conosciuto in tutto il territorio. Era vigile del fuoco volontario e infermiere. Dopo la laurea in infermieristica all'Università di Padova, da pochi mesi aveva cominciato l'attività al pronto soccorso di Feltre.

Leggi anche Chi era Giancarlo D’Ambra, il centauro morto a Bargagli dopo essere finito con la moto contro il guardrail

L’ULSS 1 Dolomiti esprime profondo cordoglio per la scomparsa del giovane: "Daniel aveva iniziato la sua attività al Pronto Soccorso nel gennaio 2025 e si era da subito ben integrato con i colleghi, distinguendosi per professionalità e qualità umane", si legge in una nota.

Viene descritto come "una persona entusiasta, disponibile, educata e sempre rispettosa", con una "grande umanità con cui assisteva i pazienti ogni giorno".

“Ci hai lasciati troppo presto, ma il tuo sorriso gentile, la tua preparazione impeccabile e la tua innata eleganza resteranno per sempre nei nostri cuori e nei ricordi di un gruppo che ti ha voluto e ti vorrà sempre bene”, ricordano i colleghi del Pronto Soccorso di Feltre.

Sui social anche i Vigili del fuoco Basso Feltrino hanno voluto lasciare un commovente messaggio: "Caro Daniel, non ci sono parole per descrivere la nostra tristezza e anche la commozione che si è creata in ognuno di noi. Insieme ne abbiamo viste di belle e di brutte e i ricordi riaffiorano nella nostra mente".

"Ieri sera, quando ci hanno informati, ci siamo subito recati in Distaccamento Basso Feltrino perché eravamo increduli di cosa ti fosse accaduto, il tuo turno, i tuoi colleghi, la caserma, tutto era come una seconda famiglia, sempre disponibile, sempre preparato", si legge ancora.

"Indossavi la divisa con onore e anche ieri ti eri messo a disposizione per aiutare gli altri, e se avesse suonato la selettiva, come tutti noi, ti saresti portato in distaccamento e via per portare aiuto a chi ne aveva bisogno. Ora che sei lassù veglia sui tuoi cari, il tuo Papà, la tua Mamma, la tua sorella e la tua cara fidanzata".

E concludono: "Ricordati anche della tua seconda famiglia, quella dei Vigili del Fuoco. Siamo sicuri che accenderai la sirena del Camion e infiammerai le stelle e noi saremmo qui pronti per accogliere il tuo saluto. Grazie Daniel, fai buon viaggio".