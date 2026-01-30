Morto mentre fa la tac a Portoferraio: il signor Enzo scomparso nel giorno del suo compleanno

immagine di repertorio

Sarà l’autopsia a chiarire con precisione cosa sia accaduto, ma la morte di Enzo Puccini ha già lasciato un segno profondo sull’Isola d’Elba. Il pensionato, residente a Capoliveri, è spirato nella mattinata di giovedì 29 gennaio mentre si trovava all’interno di un poliambulatorio privato locale, dove si era recato per sottoporsi ad alcuni accertamenti diagnostici. Una coincidenza che rende la vicenda ancora più spiacevole: proprio quel giorno Puccini compiva 80 anni.

Secondo quanto ricostruito finora, l’episodio si è verificato intorno alle 12, all’interno di una struttura sanitaria situata nella zona industriale di Portoferraio. L’anziano pare stesse effettuando una tomografia computerizzata – o un esame strumentale analogo come una risonanza magnetica – quando avrebbe accusato un improvviso malore. In pochi attimi le sue condizioni sono peggiorate drasticamente, fino al collasso.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Portoferraio insieme all’automedica. I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni intervento si è rivelato vano. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Una prima ipotesi parla di un arresto cardiocircolatorio, ma sarà solo l’esame autoptico a fornire risposte definitive.

Proprio per la particolarità del contesto in cui è avvenuta la morte, l’autorità giudiziaria ha disposto ulteriori accertamenti. I carabinieri della Compagnia di Portoferraio hanno effettuato un sopralluogo approfondito all’interno del centro medico, con l’obiettivo di ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate durante l’esame. La salma è stata posta sotto sequestro; nei prossimi giorni verrà trasferita a Piombino (o a Livorno) per l’autopsia disposta dal magistrato di turno.

Nel frattempo, la notizia si è rapidamente diffusa a Capoliveri, dove Enzo Puccini era conosciuto e stimato. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati nelle ore successive alla tragedia; anche l’amministrazione comunale di Capoliveri ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia. Il sindaco Walter Montagna, a nome del Comune, ha ricordato Puccini sottolineando il legame che lo univa alla comunità: l’uomo era infatti il padre di Fiorella Puccini, dipendente comunale e responsabile del Servizio SUAP e GAT.