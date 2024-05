video suggerito

Morto in un incidente Valerio Spanu: il suo furgone si schianta e finisce sotto un tir a Fabriano L’incidente mortale stamattina sulla statale 76 della Vallesina, nel comune di Fabriano. Traffico in tilt. La vittima, 50enne, era stato consigliere comunale a Panicale (Perugia). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Valerio Spanu

Si chiamava Valerio Spanu, l'uomo di 50 anni vittima del tragico incidente stradale che ha avuto luogo questa mattina, giovedì 30 maggio, sulla strada statale 76 “della Val D’Esino”, sulla direttrice Perugia-Ancona, nel comune di Fabriano. Il 50enne di origini sarde era alla guida di un furgone che si è scontrato con un autoarticolato.

La tragedia è avvenuta attorno alle 11. Sul posto eliambulanza, ambulanza vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e personale Anas. Purtroppo per Spanu non c’è stato nulla da fare. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica ma pare che il mezzo che il 50enne guidava si sarebbe infilato sotto il tir che lo precedeva, tamponandolo. Il violento impatto non ha lasciato scampo al conducente del furgone.

I primi a prestare soccorso sono stati alcuni automobilisti in transito. Sul posto è giunto un mezzo di soccorso e anche l’eliambulanza, ma per il 50enne non c’è stato nulla da fare. Praticamente illeso il conducente del tir.

A recuperare il corpo sono stati i vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme agli operatori del 118 ed ai carabinieri del Norm. La strada è stata interdetta al traffico per almeno tre ore e la normale viabilità è stata ripristinata soltanto nel primo pomeriggio.

Valerio Spanu, che lavorava per una nota catena di supermercati, lascia moglie e figli; era stato consigliere comunale a Panicale tra il 2014 e il 2019. L'Amministrazione comunale ha diffuso una nota in cui esprime il più profondo cordoglio. "Tutti ne abbiamo apprezzato l'umanità, la sincerità e la serietà che ha sempre messo a disposizione della collettività", si legge nel comunicato. "Sempre disponibile e cordiale, aveva profuso un grande impegno civile nel corso della consiliatura. L'amministrazione si stringe alla famiglia, vittima di un profondo dolore".