Morto in casa da un mese ma nessuno se ne accorge: trovato corpo mummificato di un 46enne a Noto

Dramma della solitudine a Noto (Siracusa), dove un uomo di 46 anni è stato trovato morto in casa. Il decesso risalirebbe a circa un mese fa ma nessuno si sarebbe accorto della situazione. Il cadavere mummificato è stato rinvenuto all’interno dell’abitazione dai Vigili del Fuoco. Ad avvertirli sarebbe stato un passante, insospettito dal forte odore di putrefazione.

Il cadavere del 46enne è stato rinvenuto all'interno dell'abitazione nella giornata di oggi, sabato 1 novembre, dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Palazzolo.

A quanto si apprende, ad avvertirli sarebbe stato un passante che, insospettito dal forte odore di putrefazione, avrebbe fatto una segnalazione e richiesto il loro intervento.

Il corpo, come emerso nel corso del sopralluogo dei vigili del fuoco, era mummificato. È stato trovato per terra, vicino al letto, secondo quanto riportano i quotidiani locali.

Adesso spetterà agli agenti di Polizia, a cui sono state affidate le indagini, risalire alle cause del decesso.

Secondo una prima ipotesi, l'uomo potrebbe essere rimasto vittima di un malore e non avendo nessuno su cui contare è spirato. Serviranno tuttavia altri elementi prima di chiudere il caso.

Lo scorso 17 ottobre, sempre in Sicilia, un uomo di 86 anni è stato trovato morto nella sua abitazione, in un appartamento di una palazzina a tre piani di Pedara, in provincia di Catania. Dell’anziano non si avevano notizie da almeno tre anni.

A scoprire la verità è stato l’amministratore del condominio, insospettito dall’impossibilità di contattare il proprietario dell’appartamento per questioni gestionali.

Dopo aver tentato invano di rintracciarlo, l’uomo ha contattato il fratello dell’anziano, che però ha riferito di non avere più rapporti con lui da molto tempo a causa di contrasti familiari.

Sul posto erano arrivati i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che avevano forzato l’ingresso e scoperto il corpo. La morte sarebbe avvenuta, come anticipato, diversi anni fa.