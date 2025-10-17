Catania, 86enne trovato morto mummificato in casa: nessuno lo vedeva da tre anni

Dell’anziano non si avevano notizie da almeno tre anni: il corpo, ormai mummificato, testimonia un’assenza lunga e silenziosa, passata inosservata anche ai vicini e ai familiari.

Un dramma della solitudine scuote la comunità etnea. Un uomo di 86 anni è stato ritrovato senza vita nella propria abitazione, in un appartamento di una palazzina a tre piani di Pedara, in provincia di Catania. Dell’anziano non si avevano notizie da almeno tre anni: il corpo, ormai mummificato, testimonia un’assenza lunga e silenziosa, passata inosservata anche ai vicini.

A scoprire la verità è stato l’amministratore del condominio, insospettito dall’impossibilità di contattare il proprietario dell’appartamento per questioni gestionali. Dopo aver tentato invano di rintracciarlo, l’uomo ha contattato il fratello dell’anziano, che però ha riferito di non avere più rapporti con lui da molto tempo a causa di contrasti familiari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Pedara e i vigili del fuoco del Distaccamento di Acireale, che hanno forzato l’ingresso e scoperto il corpo. La morte, secondo le prime ipotesi, sarebbe avvenuta diversi anni fa, nel silenzio assoluto di un appartamento rimasto chiuso.