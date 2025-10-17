Attualità
video suggerito
video suggerito

Catania, 86enne trovato morto mummificato in casa: nessuno lo vedeva da tre anni

Dell’anziano non si avevano notizie da almeno tre anni: il corpo, ormai mummificato, testimonia un’assenza lunga e silenziosa, passata inosservata anche ai vicini e ai familiari.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un dramma della solitudine scuote la comunità etnea. Un uomo di 86 anni è stato ritrovato senza vita nella propria abitazione, in un appartamento di una palazzina a tre piani di Pedara, in provincia di Catania. Dell’anziano non si avevano notizie da almeno tre anni: il corpo, ormai mummificato, testimonia un’assenza lunga e silenziosa, passata inosservata anche ai vicini.

A scoprire la verità è stato l’amministratore del condominio, insospettito dall’impossibilità di contattare il proprietario dell’appartamento per questioni gestionali. Dopo aver tentato invano di rintracciarlo, l’uomo ha contattato il fratello dell’anziano, che però ha riferito di non avere più rapporti con lui da molto tempo a causa di contrasti familiari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Pedara e i vigili del fuoco del Distaccamento di Acireale, che hanno forzato l’ingresso e scoperto il corpo. La morte, secondo le prime ipotesi, sarebbe avvenuta diversi anni fa, nel silenzio assoluto di un appartamento rimasto chiuso.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Manovra approvata, Meloni: "Priorità famiglie e imprese, no tassa su extraprofitti delle banche"
Taglio Irpef, chi avrà lo stipendio più alto nel 2026 e come cambiano le buste paga
Aumentano i requisiti per la pensione: ci vuole un mese in più dal 2027, due dal 2028
Cosa ha deciso il governo sui contributi dalle banche
Social card "Dedicata a te" riconfermata: chi la riceverà e come potrebbe cambiare
Sanità, cosa c'è nella legge di bilancio tra assunzioni di nuovi medici e potenziamento screening
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views