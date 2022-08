Morto il piccolo Ivan, un mese fa la sua città si era trasformata in Disneyland per l’ultimo desiderio È morto Ivan, il bambino di Montalbano di Fasano malato di tumore. Lo scorso mese aveva realizzato l’ultimo desiderio: la sua città si era trasformata in Disneyland.

A cura di Chiara Ammendola

Non ce l'ha fatta Ivan Fumarola, il bimbo di 7 anni malato da tempo di tumore. Il piccolo è morto questa mattina nella sua casa di Montalbano di Fasano in Puglia: a comunicare la notizia la famiglia che lo scorso mese era riuscita a esaudire il suo ultimo desiderio. La piccola città in provincia di Brindisi si era infatti trasformata in "Disneyland" con i personaggi che da sempre contraddistinguono il fantastico mondo Disney. Purtroppo però le condizioni di Ivan si sono aggravate negli ultimi giorni fino al tragico epilogo di poche ore fa.

Il piccolo Ivan nella sua Disneyland pugliese

Ivan, nonostante la sua tenera età, aveva il Sarcoma di Ewing, un tumore diagnosticato quando era già al quarto stadio avanzato e per il quale la sua famiglia non ha potuto nulla. Negli ultimi tre anni il piccolo si era infatti sottoposto a molti trattamenti: vari cicli di chemio, trapianto di cellule staminali, radioterapia e un intervento di 18 ore alla teca cranica. Cure che però non hanno dato gli effetti sperati e che hanno costretto la famiglia ad accettare un destino troppo duro per un bimbo così piccolo.

Ivan che stringe la mano di topolino

A Fanpage.it la madre di Ivan, Marilena, ha raccontato di come sia riuscita con l'aiuto di tutta la comunità di Montalbano a realizzare il sogno del figlio: andare a Disneyland Paris. Non potendo Ivan raggiungere la capitale francese a causa dei suoi problemi di salute, sono riusciti a ricreare una piccola Disneyland proprio nel comune pugliese. Con l'aiuto dell'associazione di Fasano “La banda di Minnie e Topolino”– che dal 2012 porta avanti diversi progetti negli ospedali oncologici e pediatrici della zona- hanno trasformato quello che sembrava dovesse restare un desiderio ormai irrealizzabile in realtà.

Leggi anche Morto a 9 anni il piccolo motociclista Mathis Bellon, era stato investito al kartodromo di Ala

“Ci hanno chiamato da tutta la Puglia. L'amore della gente ha superato ogni aspettativa”, avevano spiegato a Fanpage.it la presidente dell'associazione Ilaria Sardella, ammettendo che non avrebbe mai pensato che sarebbero riusciti ad organizzare l'iniziativa un una manciata di ore. La storia di Ivan ha infatti commosso non solo la comunità di Montalbano ma anche i tanti comuni vicini che hanno voluto in qualche modo tendere la mano a Marilena e alla sua famiglia per starle accanto in questo momento così emotivamente forte.