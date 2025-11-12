Morto Franco Orsini, disposta l’autopsia sul corpo dell’ex senatore: era stato in ospedale pochi giorni fa

Franco Orsini, ex senatore ed ex sindaco di Albisola Superiore, si è sentito male ed è morto nella sua casa martedì 11 novembre. La Procura ha disposto l’autopsia. Pochi giorni prima era andato in ospedale ma era stato dimesso dopo accertamenti, senza la prescrizione di ulteriori approfondimenti.

L’ex senatore Franco Orsi, morto a 59 anni.

L'ex senatore ed ex sindaco di Albisola Superiore (Savona) Franco Orsi è morto all'età di 59 anni. Il politico di Forza Italia, che era stato anche vicepresidente della Regione dal 2000 al 2005, si è sentito male ed è deceduto nella sua abitazione di Sassello nella serata di ieri, martedì 11 novembre.

La Procura di Savona ha disposto l'autopsia sul corpo. Stando a quanto si apprende, pochi giorni prima del decesso Orsi si era presentato all'ospedale lamentando i sintomi di un possibile infarto.

Sarebbe stato dimesso e rimandato a casa, dopo gli accertamenti del caso, senza la prescrizione di ulteriori approfondimenti. Perciò la Procura ha deciso di approfondire il caso. L'esame autoptico verrà eseguito venerdì 14 novembre. Slitterà quindi il funerale.

"Mi trovo alla fine di questa giornata a cercare di riordinare le idee ma in realtà non ci riesco. – ha scritto il fratello del 59enne, Fabio, sui social – Questa sera, mi sono finalmente fermato a leggere e ad ascoltare tutti i centinaia di messaggi ricevuti, post scritti e vocali che mi sono trovato. Ho letto ed ascoltato cose incredibili, senza smettere di piangere".

Fabio Orsi ha scritto di voler ringraziare tutti "in questo giorno di incredulità e di devastazione". "Le vostre parole sono una vera medicina", aggiunge.

A ricordare il senatore anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci che ha appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Franco Orsi.

"Da sempre impegnato per la Liguria e il suo territorio – ha detto ancora -, Orsi ha dedicato gran parte della sua vita all’attività politica e amministrativa, animato da passione, competenza e spirito di servizio verso la comunità".

Ha quindi rivolto alla famiglia e ai suoi cari "le più sincere condoglianze e la vicinanza della Regione Liguria in questo momento di dolore".

Tantissimi anche i messaggi pubblicati sui social da amici e conoscenti. "Franco Orsi era un politico di spessore, capace di scelte drastiche ingentilite dalla profondità di ascolto, dal duro lavoro, dall’essere parte della sua comunità, allevato alla miglior scuola Dc. Era silenzioso e concreto, sempre. Rip, Franco. Manchi già", scrive uno di loro su Facebook.

"Cervello fine, conoscevi ed amavi l'arte della politica e le regole della buona amministrazione. – commenta un altro – Le tue doti di eloquenza e le tue previsioni rapide ed efficaci me le ricordo da sempre. Mi mancherai tanto, mancherai a tutti noi. Ciao Franco Orsi, ci hai lasciati troppo presto".