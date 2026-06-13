Morti sul Gran Paradiso 3 alpinisti trentini: precipitati per circa 400 metri, il più giovane aveva 29 anni
Tre alpinisti sono morti precipitando dalla parete nord del Gran Paradiso, in Valle d’Aosta. Tutti trentini, si chiamavano Antonio Sardano (49enne nativo di Andria e residente a Trento), Sergio Martinelli (29 anni, anche lui residente a Trento), e Maicol Zanetti (39 anni, viveva a Prada di Brentonico). I tre uomini sarebbero precipitati per circa 400 metri mentre, nella giornata di ieri, affrontavano la cima a quota 4.061 metri. A dare l’allarme, quando si è accorto che non rientravano, è stato il gestore del rifugio Chabod. I corpi dei tre alpinisti sono stati poi individuati a 3.600 metri di quota, recuperati e trasferiti all'obitorio di Aosta.
Sono in corso le procedure di riconoscimento a cura del soccorso alpino della Guardia di Finanza e accertamenti per determinare le cause della tragedia. Stando alle prime ricostruzioni, dopo aver dormito al rifugio Federico Chabod, in Valsavarenche, i tre trentini erano partiti alle tre di mattina circa, in direzione della cima. La chiamata di soccorso è giunta alla centrale unica di Aosta poco dopo le 19.30. Grazie anche a un localizzatore Gps, attivato da uno di loro, i corpi sono stati individuati a una quota di circa 3.600 metri. Probabilmente uno dei tre alpinisti è scivolato trascinando con sé i suoi compagni di cordata.
La magistratura valdostana ha aperto un fascicolo affidando alla Guardia di finanza di Entreves il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Quello di ieri è il secondo incidente in pochi giorni verificatosi sulla stessa via alpinistica. Lo scorso 30 maggio era morto Andrea Villa, precipitato per cinquecento metri sotto gli occhi del fratello e di un altro compagno di cordata.
In queste ore è in corso un'operazione di soccorso per un alpinista anche sul Monte Cervino: l'incidente, avvenuto in territorio italiano, è stato visto da un gruppo di persone impegnate nella salita. Sul posto sta operando la compagnia svizzera Air Zermatt, intervenuta in aiuto dei soccorritori italiani.