Quad precipita in un dirupo sul Monte Saccarello: 3 escursionisti morti dopo volo di 300 metri

La tragedia oggi in località Monesi, in provincia di Imperia. Le vittime sono due uomini e una donna, tutti cittadini francesi residenti a Briga piccolo comune situato a ridosso del confine con l’Italia.

Tre persone sono morte tragicamente oggi sul Monte Saccarello, in località Monesi, in provincia di Imperia, quando il quad cabinato multiposto sul quale si trovavano ha sbandato finendo in un dirupo nella zona del Rifugio La Terza, a circa 2.300 metri di quota. Le vittime sono due uomini e una donna, tutti cittadini francesi residenti a Briga piccolo comune situato a ridosso del confine con l'Italia.

La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi, giovedì 2 luglio, nel territorio del comune di Triora, a ridosso del confine in Liguria, dove sono intervenuti numerosi servizi di emergenza. L’allarme, partito da un altro escursionista che ha assistito alla scena, è scattato poco dopo le 12:00 e sul posto è stata avviata una vasta operazione di soccorso dei vigili del fuoco con l’ausilio dell'elicottero Drago e di squadre di pompieri e carabinieri via terra.

Seconda una prima ricostruzione, il gruppo era sul quad che proveniva dal versante francese e percorreva la Via del Sale che porta al Monte Saccarello quando all’improvviso, per motivi non ancora chiariti, avrebbe sbandato senza controllo finendo in un dirupo dove è precipitato nel vuoto per oltre 300 metri.

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Una caduta che non ha lasciato scampo ai tre cittadini francesi. Vista la zona molto impervia, i primi soccorsi si sono dovuti calare con l’elicottero ma hanno potuto solo accertare il decesso dei due uomini e della donna. Ad ostacolare i soccorsi anche il maltempo e il forte vento che ha reso difficile volo dell’elicottero.

Le salme saranno recuperate con l'impiego dell'elicottero, che provvederà a trasportarle direttamente all’obitorio dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove saranno a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le forze dell'ordine hanno avviato una indagine per ricostruire la dinamica della tragedia.