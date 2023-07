Modena, moto urta auto poi piomba sui passanti: Monica muore a 52 anni, grave la figlia del compagno Incidente a Vignola (Modena): una moto prima si è scontrata con un’auto poi è piombata su una famiglia che stava passeggiando. Ad avere la peggio è stata Monica Pioppi, 52 anni, morta dopo essere stata presa in pieno dal mezzo. Grave la figlia 17enne del compagno, ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara.

A cura di Ida Artiaco

Drammatico incidente stradale nella serata di ieri, domenica 23 luglio, a Vignola, in provincia di Modena: una donna di 52 anni, Monica Pioppi, è morta dopo che una moto, già scontratasi contro un'auto, è piombata sui passanti travolgendola mentre passeggiava con la sua famiglia. Ad avere la peggio è stata proprio Monica ma è rimasta ferita gravemente anche la figlia 17enne del compagno, che è al momento ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Baggiovara.

Illesi la gemella della ragazza e il papà, che erano distanti qualche metro. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che la moto, che viaggiava in direzione Modena, stesse cercando di superare una Fiat Punto che stava svoltando a sinistra per entrare nel parcheggio del McDonald’s. Il motociclista, un 47enne di Casalecchio di Reno, dopo aver perso il controllo del mezzo, è volato a metri di distanza (ma è rimasto illeso), così come la sua moto che è piombata letteralmente sulla donna, centrandola in pieno.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi del 118 e l’elisoccorso oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, che ora si stanno occupando della ricostruzione della dinamica. Sotto choc tutta la comunità locale.

Monica era una persona molto conosciuta soprattutto come membro dell'Ant, l'associazione per la ricerca contro il tumore. "Tutta Fondazione ANT, con la presidente Raffaella Pannuti, il delegato Carlo Camatti e i volontari del distretto di Vignola, si stringono con affetto alla famiglia di Monica Pioppi, storica collaboratrice e animatrice di tante iniziative a favore della Fondazione. Per noi è una perdita grandissima dal punto di vista umano, prima ancora che professionale. Monica, ricorda Camatti, era una persona davvero speciale", si legge in un messaggio lasciato su Facebook dall'associazione.

Tra gli altri messaggi di cordoglio lasciati per lei sui social network, anche quello del Comune di Vignola. "L'Amministrazione comunale di Vignola esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e all'associazione Ant per la prematura e tragica scomparsa di Monica Pioppi".