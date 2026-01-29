Ministero della salute segnala richiamo di Cartellate al vincotto per allergeni non dichiarati

Un lotto di Cartellate al vincotto è stato richiamato dal commercio a causa di un possibile rischio per i consumatori dovuto alla mancata segnalazione di allergeni in etichetta. Lo ha segnalato il Ministero della Salute attraverso il proprio portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Oggetto del richiamo un lotto di cartellate al vincotto vendute a marchio Reale in confezioni da 300 grammi ciascuna. Il tipico dolce natalizio pugliese richiamato, composto da sottili nastri di pasta arrotolati, è prodotto e confezionato dalla ditta "Pasticceria Reale Srl" nella proprio stabilimento di produzione che si trova in via Abetone ad Altamura, nella città metropolitana di Bari.

Le confezioni del prodotto ritirato dal supermercati e scaffali di negozi alimentari sono quelle con il lotto numero V4225 e Data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 30 maggio 2026.

Come spiega l'avviso di richiamo datato 27 gennaio e pubblicato ieri sul portale del Ministero della Salute, il richiamo è stato disposto dallo stesso produttore, in via precauzionale, a causa di una errata etichettatura che non riporta gli allergeni presenti nel prodotto e dunque non è conforme al Regolamento 1169/2011.

A scopo precauzionale, si raccomanda a tutte le persone allergiche di non consumare le cartellate con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’azienda al numero 080 3111493 oppure all’indirizzo email info@pasticceriareale.it.