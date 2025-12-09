Minaccia i medici per farsi consegnare i farmaci senza ricetta: intervengono i poliziotti e vengono picchiati

La notte tra il 6 e il 7 dicembre nella sede della Guardia medica di Novara è intervenuta la polizia perché un paziente stava minacciando i medici per farsi consegnare alcuni farmaci: tra agenti e paziente è nata una colluttazione. Alla fine l’uomo è stato arrestato.

Immagine di repertorio

È intervenuta la polizia nella sede della Guardia medica di Novara la notte tra il 6 e il 7 dicembre. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, attorno alle 22.40 uno dei medici ha chiamato il 112 perché uno dei pazienti presenti nella struttura era in evidente stato di alterazione tanto da minacciare il personale presente. L'uomo è stato bloccato dai poliziotti e arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ai danni degli agenti e interruzione di pubblico servizio.

Stando alle prime informazioni, il paziente, un 49enne, si è presentato dai medici insistendo di farsi consegnare due psicofarmaci ma non aveva con sé la prescrizione medica. Così il personale sanitario della guardia medica si è rifiutato di dare i farmaci insistentemente richiesti. Al rifiuto del medico il 49enne avrebbe iniziato a inveire contro i sanitari.

Quando ha visto l'arrivo degli agenti la soluzione è degenerata: il 49enne parlava ad alta voce e si rifiutava di lasciare la struttura. Hanno tentato più volte di riportarlo alla calma ma senza successo. Il 49enne avrebbe continuato a opporsi dicendo che se ne sarebbe andato solo con i farmaci.

Leggi anche Certificato di malattia anche con visita da remoto, cosa cambia per lavoratori e medici e da quando

Alla fine è avvenuta una colluttazione tra poliziotti e paziente. Quest'ultimo avrebbe iniziato a sbracciare, spintonare e scalciare per sottrarsi al controllo. Fino a rovesciare una scrivania con computer e telefono. Alla fine il 49enne è stato arrestato in flagranza: dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ai danni degli agenti e interruzione di pubblico servizio. Tre agenti intervenuti sul posto hanno riportato lesioni: sono stati dimessi dall'ospedale con diversi giorni di prognosi.