Microsoft down, blackout computer in tutto il mondo: traffico aereo in tilt e problemi alle banche Microsoft down: guasti tecnici su larga scala sono stati segnalati in quello che sembra essere un malfunzionamento globale dei sistemi informatici. Banche, media e settore aereo in tilt per blackout informatico: United Airlines, insieme a Delta e American Airlines, ha smesso di volare, ritardi e disagi negli aeroporti di Germania e Spagna. La causa non sarebbe un cyberattacco ma riguarderebbe il software di cybersicurezza Crowdstrike.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

Computer down in tutto il mondo. Dalle prime ore della mattina di oggi, venerdì 19 luglio, guasti tecnici su larga scala sono stati segnalati in quello che sembra essere un malfunzionamento globale dei sistemi informatici. La Bbc sta verificando che le principali banche, i media e le compagnie aeree stanno attualmente subendo importanti interruzioni sul piano informatico, che sono cominciate quando in Italia era l'1 della scorsa notte. La causa? Non sembra si tratti di un cyberattacco quanto piuttosto di un problema alle piattaforme di Microsoft che infatti ha intrapreso "azioni di mitigazione", riferisce l'agenzia di stampa Afp.

Il problema riguarderebbe, nello specifico, il software di cybersicurezza Crowdstrike, usato da molte aziende ed amministrazioni, che, per un errore di configurazione, non si sta aggiornando correttamente. "Siamo a conoscenza di segnalazioni di arresti anomali su host Windows relativi al Falcon Sensor, i nostri team tecnici stanno lavorando attivamente per risolvere questo problema", ha scritto Crowdstrike in un avviso confermando l'interruzione all'1:30 di venerdì, orario della costa est americana.

Computer down oggi in tutto il mondo: negli USA compagnie aeree fermano i voli

I voli, in particolare, sono stati bloccati all'aeroporto di Sydney, la United Airlines, insieme a Delta e American Airlines, ha smesso di volare imponendo uno "stop globale a terra" per tutti i loro voli.

A causa di problemi nei servizi cloud nella regione centrale degli Stati Uniti, già ieri sera la compagnia aerea low cost americana Frontier Airlines ha comunicato la cancellazione di diversi voli e la sospensione temporanea delle operazioni a causa di problemi di prenotazione, di ‘check-in', di accesso alla carta d'imbarco. Tuttavia, un paio d'ore fa sempre la compagnia aerea ha fatto sapere su X che i suoi sistemi si stavano gradualmente normalizzando e che erano in procinto di riprendere le operazioni di volo.

In Gran Bretagna stop a treni e voli, problemi alla borsa di Londra

Anche da Londra arrivano segnalazioni. Il più grande operatore ferroviario del Regno Unito è alle prese con problemi informatici "diffusi" e avverte di cancellazioni, scrivono su X riguardo alle quattro linee gestite dalla Govia Thameslink Railway (GTR). Alcuni voli sono stati bloccati. Anche la piattaforma del gruppo London Stock Exchange sta subendo interruzioni.

Ritardi negli aeroporti di Germania e Spagna

Disagi anche in Europa: l'aeroporto di Berlino si aggiunge all'elenco degli scali che segnalano ritardi dovuti a "guasto tecnico" nei loro sistemi IT. Lo scalo della capitale tedesca ha pubblicato su X che sta riscontrando ritardi nei check-in. Dalla Spagna, riferisce la Bbc, arrivano segnalazioni di problemi in tutti gli aeroporti del Paese. "Stiamo lavorando per risolverli il prima possibile. Nel frattempo, le operazioni continuano con sistemi manuali", afferma il gestore aeroportuale spagnolo, Aena. Potranno dunque esserci ritardi nei voli programmati oggi nel Paese Iberico, anche se l'incidente non sta interessando tutti gli scali.

La compagnia aerea francese Air France ha annunciato delle operazioni "perturbate in alcuni scali" a causa del guasto informatico di Microsoft che sta provocando disagi in tutto il mondo. Tuttavia, i problemi non riguardano gli aeroporti di Parigi e i voli in corso. Pure la Turkish Airlines ha subito problemi. "A causa di un problema tecnico globale nei nostri sistemi informatici stiamo attualmente avendo problemi con i biglietti e le operazioni di check-in e prenotazione", ha fatto sapere la compagnia aerea in un messaggio su X.

Disagi anche in aeroporti India e Hong Kong

Anche 3 compagnie aeree indiane hanno annunciato interruzioni dei loro sistemi di prenotazione, in linea con i diffusi problemi tecnici segnalati dagli operatori di volo di tutto il mondo. Gli stessi problemi sono stati segnalati dall'aeroporto di Hong Kong nel quale alcune compagnie aeree sono interessate dall'interruzione di Microsoft.