Meteo weekend 24 e 25 dicembre: Vigilia e Natale col caldo ma anche tanta nebbia Le previsioni meteo del weekend 24 e 25 dicembre indicano per Vigilia e Natale prevalenza di bel tempo su gran parte del sud ma foschie e nebbie persistenti su molte parti del centro nord fino in tarda mattinata.

A cura di Antonio Palma

Caldo ma anche tanta nebbia attendono gli italiani in questo weekend 24 e 25 dicembre. Le previsioni meteo per Vigilia e Natale, infatti, indicano prevalenza di bel tempo su gran parte del sud ma foschie e nebbie persistenti su molte parti del centro nord e in parte anche al sud. Non mancherà qualche isolata pioggia su nord est e qualche nuvola di passaggio sui settori tirrenici ma con tempo generalmente asciutto quasi ovunque.

L’Anticiclone Nord Africano, che ha portato bel tempo e temperature miti su tutta la Penisola, infatti persisterà anche nelle giornate della Vigilia e di Natale, regalandoci temperature da primavera fuori stagione. Il clima sarà mite in tutta Italia grazie alla stabilità atmosferica che però sarà responsabile anche dell'unico pericolo meteorologico di questo fine settimana e cioè le nebbie mattutine e pomeridiane che interesseranno tutte le pianure del centro nord e alcune aree costiere. Le Temperature saranno ben oltre la media stagionale con lo zero termico che supererà i 3000 metri di quota.

Previsioni meteo sabato 24 dicembre

Le previsioni meteo del weekend di sabato 24 e domenica 25 dicembre indicano per la giornata della vigilia di Natale cielo coperto, con persistente nuvolosità bassa associata a foschie dense e nebbie fino in tarda mattinata su pianura padana, valli interne del centro, relative aree collinari e litorali adriatici del nord. Non mancheranno locali deboli piogge per l'elevata umidità. Cielo più limpido al sud dove però avremo al primo mattino foschie dense e locali banchi di nebbia su aree pianeggianti e valli interne e qualche debole pioggia sulla Calabria.

Previsioni meteo domenica 25 dicembre

Le previsioni meteo del weekend di natale indicano per domenica 25 dicembre ancora nuvolosità molto bassa e nebbie persistenti su pianura padana e litorali adriatici al nord con qualche debole pioggia sulla Liguria centro orientale. Molte nubi e qualche pioggia anche sulla Toscana, sereno altrove ma col pericolo persistente di formazioni di foschie e banchi di nebbia su aree pianeggianti e valli interne, anche al sud.