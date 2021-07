Sole e tempo sereno sulla maggior parte dell'Italia. Il lunedì dell'Angelo, giorno di Pasquetta, tradizionalmente legato alle gite fuori porta, quest'anno è in zona rossa, quindi niente pic nic e scampagnate, anche se il meteo, per una volta, lo permetterebbe. Secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare, domani al Nord: mattinata che vedrà nubi basse in deciso aumento sulla Liguria (dove in serata ci saranno anche rovesci nelle aree più alpine) e velature in transito sul resto del nord.

In centro e in Sardegna: cielo sereno, salvo nubi basse anche estese fino alla tarda mattina e in successivo rapido dissolvimento su Lazio e Umbria e qualche addensamento più consistente durante le ore centrali sulla Sardegna. Velature in transito da nord sulle regioni peninsulari nel pomeriggio/sera e con nubi basse in aumento dalla tarda sera/prima nottata su Toscana, Umbria e Lazio.

Sud e Sicilia: molto nuvoloso su Sicilia e Calabria, con isolate piogge o temporali al mattino sulla Sicilia occidentale mentre nel pomeriggio la possibilità di fenomeni isolati interesserà gran parte dell'isola, mentre risulterà scarsa o nulla sulla Calabria; ampio prevalente soleggiamento sul resto del sud.

Temperature: minime in calo su isole maggiori, centro-sud peninsulare, pianure e rilievi collinari di Lombardia e Piemonte, pianure e coste di Veneto ed Emilia-Romagna, stazionarie su Liguria, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e nord Veneto, in lieve aumento su Trentino-Alto Adige e Appennino emiliano-romagnolo; massime in calo su Sicilia, Calabria, ovest Sardegna, nord Lazio, coste toscane e centro-est Liguria, stazionarie sul Friuli-Venezia Giulia, in generale aumento sul resto d'Italia.

Venti: moderati settentrionali in attenuazione al sud e sulla Sicilia, deboli variabili sul resto del Paese salvo residui rinforzi al mattino su Sardegna e centro peninsulare. Tra pomeriggio e sera ventilazione che diventera' moderata occidentale sulla Sardegna, da debole a moderata meridionale su Liguria, Emilia-Romagna e regioni centrali peninsulari.

Mari: poco mossi alto Adriatico e mar Ligure con moto ondoso in aumento; molto mossi lo Ionio, lo stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale e il canale di Sardegna, con moto ondoso in lenta diminuzione; mossi i rimanenti mari, con moto ondoso in diminuzione su basso Adriatico e in aumento, per fine giornata, su mare di Sardegna e Tirreno centro-settentrionale.