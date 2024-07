video suggerito

Meteo, ondata di caldo domani giovedì 18 luglio in Italia: allerta con bollino rosso in 14 città Continua l'ondata di caldo africano in Italia, domani giovedì 18 luglio bollino rosso in 14 città con temperature fino a 40 gradi centigradi, soprattutto a sud e sulle isole: l'elenco e le previsioni meteo.

A cura di Redazione Meteo

Italia nella morsa del caldo africano. Anche per domani, giovedì 18 luglio, sono attese temperature elevate, vicine ai 40 gradi centigradi in alcune località del Paese. Per questo, il Ministero della Salute ha valutato un bollino rosso per numerose città a causa delle ondate di calore per le prossime ore, come annunciato sul proprio sito ufficiale.

Saranno ben 14 i centri urbani caratterizzati dal livello di allerta massimo con possibili effetti negativi sulla salute anche delle persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani. Altre 4 sono le città da bollino arancione (livello 2), che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Dove farà più caldo domani, le 14 città da bollino rosso

Nella giornata di domani giovedì 18 luglio sono ben 14 le città valutate da bollino rosso, cioè al livello tre di allerta (il più elevato), vale a dire quello che indica condizioni di emergenza per l'ondata di calore.

Si tratta di Ancona,Bologna,Bolzano,Campobasso,Firenze,Frosinone,Latina,Palermo,Perugia,Pescara,Rieti,Roma, Trieste, Viterbo. Tutte peraltro erano state già interessate dalla stessa allerta anche nella giornata di oggi, fatto che aggrava i rischi per la popolazione.

Le città da bollino rosso, giovedì 18 luglio: bollettino del Ministero della Salute

Allerta caldo, bollino arancione e giallo in 13 città domani 18 luglio: l'elenco

Sono invece 4 le città da bollino arancione (livello 2), che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Si tratta di Bari, Brescia, Catania e Verona

Infine, il Ministero della Salute ha valutato da bollino giallo (livello di allerta 1) per le ondate di calore Cagliari,Civitavecchia,Genova,Messina,Milano,Napoli, Reggio Calabria, Torino, Venezia.

Le previsioni meteo per domani giovedì 18 luglio 2024

Continua l'ondata di caldo africano sull'Italia. Secondo le previsioni meteo di domani, giovedì 18 luglio, il tempo sarà in gran parte stabile e soleggiato, e molto afoso. Questa situazione si manterrà almeno fino a sabato 20 luglio.

Le temperature più elevate si registreranno al Centro-Sud e sulle Isole, dove sono attesi anche picchi di 40-42 gradi, mentre al Nord i valori saranno leggermente più contenuti ma con un’afa più forte.