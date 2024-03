Meteo, torna il maltempo con poggia e neve nel weekend: le previsioni Oggi sole in Sardegna, Puglia e Basilicata. Prevalenza di cielo nuvoloso nel resto d’Italia. Da domani torna il maltempo nelle regioni settentrionali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il weekend appena iniziato vedrà un indebolimento dell’area depressionaria che per giorni ha investito l’Italia. Nella giornata di oggi, sabato 2 marzo, assisteremo di conseguenza ad un parziale miglioramento delle condizioni meteo: insisteranno ancora le nuvole, seppur in contesto di maggiore variabilità e schiarite, ma le precipitazioni saranno poche e per lo più deboli.

La tregua dal "maltempo" sarà però di brevissima durata perché già domani, domenica 3 marzo, una nuova intensa perturbazione atlantica raggiungerà il Nord (ad iniziare dalle regioni nord-occidentali), la Sardegna e le regioni centrali tirreniche portando piogge anche intense. Lunedì 4 il vortice ciclonico che l’accompagna si troverà posizionato in prossimità del Centro Italia con le precipitazioni che interesseranno gran parte del Paese.

La nuova perturbazione in arrivo sarà associata a un calo termico (finalmente nevicherà fino a mille metri lungo la dorsale appenninica) e a un sensibile rinforzo dei venti.

Cielo nuvoloso e possibili piogge: le previsioni di oggi 2 marzo

Sole in Sardegna, Puglia e Basilicata. Prevalenza di cielo nuvoloso nel resto d’Italia con isolate precipitazioni possibili al Nord (più probabili nelle regioni nord-occidentali), zone interne del Centro e settore del basso Tirreno. Temperature pomeridiane per lo più in lieve aumento con valori nella norma o leggermente superiori.

Le previsioni meteo di domani: rischio temporali e neve sulle Alpi

Piogge sin dal mattino al Nord-Ovest e in Sardegna, in estensione nel pomeriggio alle regioni centrali tirreniche e al Nord-Est e poi in serata a Campania e Sicilia. Rischio di temporali o nubifragi in Liguria, Sardegna, Toscana e in serata sul Lazio. Nevicherà copiosamente sulle Alpi occidentali oltre i 1.100-1.200 metri, in calo dalla sera fin verso i 700-800 metri. Soleggiato in Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia. Temperature in calo al Nord-Ovest e in Sardegna, in aumento sul medio Adriatico e sul basso Tirreno.