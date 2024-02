Quanto durerà il maltempo in Italia con temporali e neve: le previsioni meteo di Sottocorona Fino a quando ci saranno pioggia e neve in Italia? Un’ondata di maltempo sta interessando la penisola negli ultimi giorni. Il meteorologo Paolo Sottocorona spiega a Fanpage.it: “Questa situazione contrasta con quella a cui ci siamo abituati, ovvero un inverno in cui non fa freddo e non piove. Le precipitazioni, dopo essere mancate per mesi, arrivano tutte insieme”. Ecco quanto dovrebbe durare e dove. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Questa situazione contrasta con quella a cui ci siamo abituati o, meglio, rassegnati, ovvero un inverno in cui non fa freddo e non piove. Come spesso succede, le precipitazioni, dopo essere mancate per mesi, arrivano tutte insieme. Un po' come accaduto l'anno scorso, quando ci sono stati alcuni disastri".

Così il meteorologo Paolo Sottocorona commenta a Fanpage.it l'attuale fase di maltempo che sta interessando l'Italia da alcuni giorni. "Il peggioramento al momento riguarda soprattutto il Nord, ma nei prossimi giorni scenderà sicuramente anche sulle zone del Sud. – aggiunge – Toccando un po' meno i versanti adriatici della Penisola, quindi più le Regioni che si affacciano sul Tirreno che nei prossimi giorni avranno maltempo anche forte".

"Nevica e ha nevicato tanto sulle Alpi, per fortuna, perché mancava molto, anche se non a quote bassissime, ma di neve ne ha fatta. E ne farà un po' anche sull'Appennino, in quantità minori", osserva Sottocorona. Nei giorni scorsi "ci sono state alcune situazioni d'allerta al Nord, anche se finora non hanno dato particolari eccessi", aggiunge l'esperto. Per vedere la fine di questa fase di maltempo dovremmo probabilmente attendere la seconda metà della prossima settimana.

Abbondanti nevicate sulle Alpi, neve attesa anche sull'Appennino

"Si tratta di una sorta di "ritorno alla normalità" perché una volta in inverno di queste situazioni ce n'erano diverse con una certa frequenza, durante la stagione avevamo tempo incerto con qualche pioggia e il passaggio di maltempo con precipitazioni abbondanti", osserva ancora il meteorologo.

"In passato, se guardavamo al periodo compreso tra novembre e febbraio succedeva almeno tre-quattro volte. Questa fase di instabilità, che sta portando precipitazioni significative, è stata invece la prima di quest'anno. E come sempre ci dev'essere attenzione perché se prima non piove mai, dopo piove molto", spiega Sottocorona.

Piogge e maltempo al Centro-Sud, temperature sopra le medie stagionali

Quanto a lungo dovrebbe durare questo consistente peggioramento della situazione meteorologica sul nostro Paese? Secondo Sottocorona, dovrebbe andare avanti "almeno fino alla fine della settimana". Si tratta, tuttavia, di una fase "non particolarmente fredda", prosegue il meteorologo.

Le temperature infatti sono rimaste negli ultimi giorni relativamente alte, nonostante le piogge. "Di freddo "artico", "polare", "siberiano" non ce n'è. – aggiunge Sottocorona – È difficile infatti che arrivi il freddo. Da un punto di vista statistico, a marzo potrebbe ancora fare freddo ma, secondo me, non dovrebbe accadere. Tuttavia, abbiamo davanti ancora un mese che ha sia una faccia primaverile che invernale, tutti i mesi di passaggio sono un po' da una parte e dall'altra".

"Al Centro-Sud si sono registrate minime di 12-13 gradi che a febbraio sono da considerare quasi valori massimi. La circolazione porta venti di scirocco sulla zona e quindi valori elevati, che scenderanno un po' con il maltempo ma non in maniera significativa. Le temperature resteranno quindi elevate per il periodo".

Quanto durerà il maltempo: le previsioni dei prossimi giorni

Come spiega l'esperto, nei prossimi giorni "le precipitazioni tenderanno a lasciare il Nord, la Toscana e la Sardegna e a scendere sul Centro-Sud, mantenendosi sul versante tirrenico. Anche su quello adriatico qualche pioggia ci sarà, ma quelle più consistenti saranno sul lato opposto. Giovedì il maltempo arriverà al Sud e sul versante adriatico arriverà fino alle Marche con precipitazioni forti".

Nel weekend il maltempo inizierà invece ad attenuarsi. "Fino a venerdì persisterà, poi sabato e domenica tenderà ad attenuarsi ma non sarà un fine settimana tranquillissimo. Potrebbe essere un momento di passaggio fra un periodo fortemente instabile, che persisterà ancora sabato, mentre sulla giornata di domenica resta ancora un po' un punto interrogativo", osserva Sottocorona. "Per la prossima settimana invece tutto questo si attenuerà un po', quindi potrebbe esserci un netto miglioramento, con giornate discrete, rispetto alla precedente. Forse più che nella prima, nella seconda parte della settimana".