Meteo, la tempesta Felix si abbatte sull’Italia: freddo intenso, neve e piogge battenti Arriva il maltempo sull’Italia. I venti freddi dai Balcani innescheranno un importante crollo termico, mentre un vortice ciclonico graviterà al Sud. Da segnalare le nevicate a quote sempre più basse sull’Appennino centro-meridionale. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Arriva la tempesta Felix e porta neve e freddo artico con neve anche a bassa quota sull'Italia. Un vortice di aria gelida è in procinto di toccare la Penisola, con un impatto maggiore sulle regioni del Centro e del Sud.

Questo fenomeno porterà a un netto calo delle temperature. L'arrivo dell'ondata di freddo, accompagnata da venti di Bora e Grecale, potrebbe causare nevicate e condizioni perturbate a partire da oggi, domenica 12 gennaio.

La tempesta Felix si abbatte sull'Italia

Nel contempo l'arrivo di una perturbazione atlantica sul Mediterraneo occidentale favorirà la formazione di un vortice ciclonico, denominato ‘tempesta Felix' dall'Aeronautica Militare, con centro sul Mar Tirreno.

Di conseguenza, gran parte del Centro-Sud sarà interessata da condizioni di maltempo intenso, che persisteranno fino ai primi giorni della prossima settimana, con particolare insistenza sul Meridione. Non a caso è stata diramata un'allerta meteo su sei diverse regioni.

Previste nevicate in progressiva discesa di quota sull'Appennino centro-meridionale, particolarmente intense durante le fasi più critiche del maltempo tra sabato sera e domenica.

Nel frattempo, al Nord prevarrà il tempo stabile e asciutto, grazie alla presenza di un'ampia area di alta pressione che si consoliderà sul cuore del continente, estendendosi anche verso alcune regioni centrali. Al contrario, il Sud resterà esposto a correnti instabili che manterranno condizioni di variabilità.

Le previsioni meteo di oggi, domenica 12 gennaio

Per la giornata di oggi, 12 gennaio, Cielo in prevalenza sereno al Nord e in Toscana. Parziali annuvolamenti su Marche, Umbria e alto Lazio. Molte nuvole nel resto del Centro-Sud, con precipitazioni diffuse e intense, localmente temporalesche al Sud; nevicate a tratti abbondanti sui relativi rilievi, in abbassamento fino a 300-600 metri sull’Appennino centrale, 500-1000 metri su quello meridionale e sui rilievi sardi. Quota neve più elevata fra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio tempo in miglioramento in Sardegna e verso sera anche nel basso Lazio.

Temperature in calo, più marcato al Centro e in Sardegna. Venti nord-orientali da forti a burrascosi al Centro-Sud e sui mari settentrionali. Mari mossi o molto mossi, fino a localmente agitati quelli occidentali e meridionali.