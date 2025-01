video suggerito

Maltempo, allerta arancione e gialla per temporali domani domenica 12 gennaio: le regioni a rischio Torna il maltempo sull'Italia. Nelle prossime ore si avvicinerà un'area depressionaria che porterà sulle regioni meridionali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, nevicate e vento forte. Per questo per domani, domenica 12 gennaio, la Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione sulla Calabria e gialla in 6 regioni.

A cura di Eleonora Panseri

Torna il maltempo sull'Italia. Nelle prossime ore si avvicinerà un'area depressionaria sul Tirreno e porterà precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle aree tirreniche meridionali, oltre ad un generalizzato rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali e un conseguente calo delle temperature.

Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso e pubblicato sul proprio sito pertanto un nuovo avviso di condizioni meteo avverse che prevede dalle prime ore di domani, domenica 12 gennaio, nevicate da sparse a diffuse, a quote superiori ai 500-700 metri, sulla Basilicata, in estensione alla Calabria; precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale su Calabria e Sicilia, specie sui settori tirrenici.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 12 gennaio, allerta arancione sul versante tirrenico della Calabria e allerta gialla sui restanti settori calabresi e sull'intero territorio di Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Allerta meteo arancione in Calabria per domenica 12 gennaio

Come si legge sulla pagina Facebook della Protezione Civile calabrese, le condizioni meteo saranno in forte peggioramento sulla regione nelle prossime ore: "Previsti per oggi pomeriggio e domani venti forti, soprattutto sulle regioni tirreniche, e piogge intense".

Di seguito i dettagli del bollettino:

Moderata criticità per rischio idraulico/allerta arancione:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Moderata criticità per rischio temporali/allerta arancione:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Il peggioramento delle condizioni meteo interesserà anche altre 6 regioni, dove la Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. In calce le zone interessate:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica;

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle; Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica; Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico;

Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B; Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea; Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico; Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Protezione Civile.

Meteo, le previsioni per domani domenica 12 gennaio

Domani, domenica 12 gennaio, il cielo sarà sereno al Nord e in Toscana, previste anche ampie schiarite in Umbria, Lazio, Sardegna e nel pomeriggio anche nel sud della Sicilia.

Cielo in prevalenza nuvoloso, ma con parziali schiarite e basso rischio di precipitazioni, su Marche, Abruzzo e Molise. Molte nuvole al Sud e nel resto della Sicilia con precipitazioni diffuse, a tratti e localmente intense.

Attese anche nevicate abbondanti sui relativi rilievi, in calo fin verso i 500-600 metri tra Campania e Basilicata e intorno ai 1000 metri in Calabria. Temperature in generale e sensibile calo, che sarà più marcato nelle regioni del Centro-Sud.