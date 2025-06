video suggerito

Meteo, caldo intenso, poi violenti temporali e maltempo: le regioni colpite nel weekend L’instabilità regnerà sovrana ancora su parte del nostro Paese: domani violenti e temporanei rovesci si abbatteranno in diverse regioni del Centro, discorso simile anche per domenica con una lieve diminuzione delle temperature. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Dario Famà

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo un periodo di forte instabilità, il sole tornerà a splendere su gran parte della penisola italiana, anche se per poco. Nonostante il graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche previste per oggi in gran parte del Paese, al Sud le piogge estive non accenneranno a terminare.

Nella mattinata di domani, invece, il maltempo colpirà anche alcuni regioni del Centro-Nord come Piemonte, Lombardia, Toscana, Trentino-Alto Adige e Lazio con precipitazioni isolate e temporanee. Nel pomeriggio possibili grandinate e temporali anche in Liguria e nelle zone dell'Appennino, con un lieve abbassamento delle temperature nelle aree interessate dalle perturbazioni. Nel resto d'Italia, invece, si assisterà ad un'ondata di caldo moderata e meno afosa di quella recente.

Situazione non molto diversa prevista per domenica, quando il bel tempo tornerà a investire solo parte della penisola. Ad eccezione di Sardegna, Piemonte e di alcune regioni del Centro, il sole farà nuovamente capolino, accompagnato da un'ondata di caldo non troppo afoso.

Alta pressione sabato 21 giugno, poi temporali improvvisi: le zone interessate

Nel fine settimana tornerà l'anticiclone africano, con una ricomparsa dell'alta pressione, che porterà a un lieve aumento delle temperature in tutta la penisola. In alcune regioni, però, il cielo rimarrà più coperto e ci saranno rovesci soprattutto in Sicilia, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige e Lazio.

Nelle aree interessate, le temperature subiranno una lieve diminuzione rispetto agli ultimi giorni, ma rimarranno comunque abbastanza alte: a Firenze la massima sfiorerà i 36°, seguita da Roma e Napoli con 34°. Situazione molto diversa a Campobasso, dove il caldo non sarà così soffocante: nel capoluogo sono previsti 24 gradi.

Torna il sole, ma non il caldo: le previsioni di domenica 22 giugno

Lo scenario per domenica, invece, è molto diverso: il sole sarà presente ovunque tranne in alcune regioni del Centro, in Piemonte e in Sardegna. Qui si assisterà a piogge e grandinate temporanee, dalla durata di poche ore.

Nelle restanti zone d'Italia, le temperature si abbasseranno leggermente quasi ovunque: una delle poche eccezioni sono Aosta e Nuoro con 35°. A Firenze non si andrà oltre i 34°, mentre a Roma, Milano e Trento il termometro segnerà al massimo 32°.