Mestre, tentativo di furto in casa. Ladro muore durante una rissa precipitando nel vano ascensore Il malvivente, insieme a due complici, aveva tentato di commettere un furto in una casa imbattendosi in due giovani. Ne è nata una rissa al culmine della quale uno dei ladri è morto.

A cura di Davide Falcioni

Drammatico epilogo per un furto in un appartamento di Mestre. Dopo aver scoperto che dei ladri si erano introdotti in casa, infatti, due giovani hanno reagito. Ne è scaturita una lotta furibonda che dall'interno dell'abitazione è proseguita al pianerottolo del condominio, fino a quando non è avvenuto l'imprevedibile: uno dei malviventi, nel corso della colluttazione con uno dei due ragazzi, è precipitato tra le scale e il vano ascensore. Una caduta violenta rivelatasi fatale: l'uomo infatti è morto. La tragedia si è consumata la scorsa notte a Mestre in un palazzo di via Rampa Cavalcavia, nei pressi della stazione ferroviaria cittadina.

Ancora non si conoscono le generalità della vittima. Sull'episodio indaga la polizia. Stando a quanto emerso finora i malviventi erano in tre e intendevano svaligiare l'appartamento mestrino. I malviventi non immaginavano che all'interno della casa c'erano due persone, il nipote del proprietario dell'abitazione ed un amico.

I giovani hanno sentito alcuni rumori durante la notte, si sono svegliati e sono andati a controllare, trovandosi faccia a faccia con i tre ladri. Ne è scaturita una rissa rabbiosa, fra i due ragazzi e i tre banditi. Ad un certo punto due malviventi sono riusciti a darsi alla fuga, ma non il terzo che, sempre secondo le prime ricostruzioni, avrebbe continuato a lottare con uno dei due giovane, fino alla tragica caduta.