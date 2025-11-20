Messina, ragazze entrano al liceo con una scusa e picchiano 17enne: “Calci e schiaffi mentre la filmavano”

Un grave episodio si è consumato nei locali del liceo artistico Basile di Messina dove due giovani si sono introdotte con una scusa nei bagni della palestra e hanno picchiato una studentessa 17enne dopo averla attirata in trappola. A fermare il pestaggio l’intervento di altri studenti che stavano raggiungendo la palestra per l’ora di educazione fisica e che hanno allertato un collaboratore scolastico. La minore è stata soccorsa e accompagnata in ospedale con alcune ferite fortunatamente non gravi ma l’episodio ha destato sconcerto visto che le due assalitrici non erano studentesse della scuola.

I genitori della vittima del pestaggio hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri che si sono mobilitati per identificare le due ragazze, scappate subito dopo il pestaggio approfittando del trambusto. La diciassettenne ha riferito di conoscere una di loro, una coetanea con la quale in passato vi erano stati litigi. Stando al suo racconto, sarebbe stata l’altra ad attirarla in trappola con una scusa alla sesta ora ma, una volta entrata in palestra, si è trovata di fronte all’altra che l’avrebbe insultata e poi picchiata.

“Mi hanno attirato con una scusa altrimenti non sarei andata in palestra, sono scesa nello spogliatoio, prima mi hanno insultato e poi sono passate alle mani” ha raccontato la 17enne alla Tgr. La studentessa sarebbe stata colpita ripetutamente con schiaffi, calci e pugni e il pestaggio sarebbe stato anche filmato col cellulare da una delle due.

Un atto premedito dunque e studiato a tavolino, secondo la preside dell’Istituto. “Le due ragazze evidentemente sapevano delle abitudini della scuola e degli spostamenti oltre a conoscere i locali” ha dichiarato la dirigente scolastica che sta valutando iniziative legali. Secondo la Preside, le due ragazze sono state sicuramente riprese dai video delle telecamere di sorveglianza del liceo che circondano l’istituto.