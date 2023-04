Mescola detersivi per liberare i tubi a casa e muore intossicata: malore per il marito e i soccorritori Il tragico incidente è avvenuto a Bari. Il marito della 74enne è stato soccorso in ospedale con codice giallo. Pure gli operatori e gli agenti intervenuti, dopo essere entrati in bagno, si sono sentiti male per i fumi emanati dalla nube tossica, forse causata dalla miscela di candeggina e ammoniaca.

A cura di Biagio Chiariello

Una donna di 74 anni è morta nel bagno di casa, dopo aver accusato un malore probabilmente causato dall’inalazione di gas. Si chiamava Maddalena Tanzi e viveva in via Guglielmo Appulo, nel quartiere Japigia a Bari.

L'anziana, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe mescolato due detergenti, probabilmente candeggina e ammoniaca, per liberare i tubi della doccia dell'appartamento dove viveva col marito, pare che da tempo si sentisse un forte odore di fognatura.

Il mix di sostanze chimiche utilizzate avrebbe però creato una nube tossica che si è rivelata letale: sul corpo della donna non sono state riscontrate particolari lesioni e la polizia, che ha effettuato i rilievi, esclude che la morte possa essere stata causata da una caduta.

Il primo ad accorgersi di cosa era accaduto è stato il marito. L’uomo, dopo averla trovata priva di sensi nella vasca da bagno e aver chiamato i soccorsi, ha avvertito un malore e ha sbattuto la testa

Lo staff medico del 118 intervenuto ha constatato il decesso della donna e trasportato il marito – che ha riportato un trauma cranico – al pronto soccorso del Policlinico di Bari in codice giallo. Pure gli operatori e gli agenti intervenuti, dopo essere entrati in bagno, si sono sentiti male per i fumi emanati dal mix di detergenti.

Sul posto è intervenuta anche la Scientifica. Sul corpo della vittima non sarà comunque disposta autopsia. La salma è già stata restituita ai familiari in attesa dell'organizzazione dei funerali della sventurata.