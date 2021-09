Mesagne, crolla il tetto di una palazzina mentre sta lavorando: morto sul colpo Benito Branca Un operaio di 42 anni è deceduto in seguito al crollo del tetto della palazzina che stava ristrutturando.Benito Branca, padre di due figli piccoli, è morto sul colpo e per lui sono stati vani gli sforzi del personale del 118. Ancora non è stata resa nota la dinamica dell’incidente. Sul posto forze dell’ordine e personale Spesal.

A cura di Gabriella Mazzeo

Stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione un una palazzina di via Maiella, a Mesagne. Intorno alle 12 di oggi 29 settembre, un operaio di 42 anni del Brindisino è deceduto sul colpo in seguito al crollo del solaio sul quale stava lavorando. L'incidente si è consumato in pochissimi istanti: l'improvviso cedimento ha travolto Benito Branca, la vittima impegnata nelle operazioni di ristrutturazione. Secondo le prime ricostruzioni, Branca sarebbe rimasto schiacciato dai tufi. Il 42enne lascia due figli piccoli e la compagna. Da chi lo conosceva, l'operaio di 42 anni viene descritto come un uomo ligio al dovere e sempre disponibile ad aiutare gli altri.

Sul posto è accorso subito il personale del 118 che però non ha potuto salvare l'operaio. Qualcuno dei presenti, in attesa dei soccorsi, ha cercato di estrarre il corpo da sotto le macerie scavando con le mani. L'uomo di 42 anni però era già deceduto al momento dell'arrivo del personale medico. Sul posto forze dell'ordine e il personale Spesal per la sicurezza sul lavoro. Lo scopo è quello di chiarire ulteriormente le dinamiche di quanto accaduto. Gli inquirenti hanno inoltre richiesto di acquisire la documentazione riguardante le ristrutturazioni in corso.

In aggiornamento