Escursionista precipita in Val Passiria: volo di 100 metri dalla ferrata di Stulles, morto sul colpo Un 59enne di origine albanese, residente in Alto Adige, è morto dopo una caduta di 100 metri lungo la ferrata delle cascate di Stulles, in Val Passiria. Era solo. Inutili i soccorsi con elicottero, Finanza, Carabinieri e Soccorso alpino. Due testimoni hanno assistito alla scena.

Tragedia in alta quota in Val Passiria. Un uomo di 59 anni, nato in Albania ma da tempo residente in Alto Adige, ha perso la vita dopo essere precipitato per circa cento metri lungo la via ferrata delle cascate di Stulles. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di sabato 28 giugno, mentre l’escursionista stava affrontando da solo il percorso attrezzato.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe appena terminato il secondo tratto della ferrata e si trovava all’inizio del sentiero che conduce alla discesa finale, quando – per cause ancora da accertare – ha perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto. Due escursionisti che stavano risalendo lungo la stessa via, poco più in basso rispetto all’uomo, hanno riferito di aver visto cadere prima lo zaino e poi, subito dopo, il corpo del 59enne. Una scena drammatica, che non ha lasciato spazio a dubbi: per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

Immediato l’intervento dei soccorsi, giunti sul posto con l’elicottero Pelikan 1. A supporto anche le squadre del Soccorso alpino di Tulles e Moso in Passiria, i Carabinieri e la Guardia di Finanza, che si sono occupati delle operazioni di recupero e degli accertamenti del caso. Nonostante la tempestività dei soccorritori, il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’escursionista.

La via ferrata delle cascate di Stulles è una delle mete più suggestive e frequentate dagli amanti della montagna, ma non priva di insidie. La dinamica esatta dell’accaduto è ora al vaglio delle autorità competenti, mentre l’intera comunità locale è scossa da questa ennesima tragedia in montagna.