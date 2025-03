video suggerito

Maxi-tamponamento sulla Catania-Siracusa, morta una ragazza di 24 anni Una ragazza di 24 anni è deceduta in seguito a un maxi-tamponamento che ha coinvolto due mezzi pesanti e tre auto sulla Catania-Siracusa. Alla base del sinistro, secondo le prime ricostruzioni, la fitta nebbia che questa mattina ha ridotto notevolmente la visibilità su strada. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maxi tamponamento sulla Catania-Siracusa tra tre auto e due mezzi pesanti. L'incidente si è verificato in mattinata in prossimità della galleria San Demetrio ed è costato la vita a una ragazza di 24 anni originaria di Belpasso, nel Catanese. La giovane si trovava a bordo di una Toyota Aygo. Chiusa la carreggiata in direzione della statale 114 da parte della Polizia Stradale che sta conducendo le indagini per accertare eventuali responsabilità.

La 24enne deceduta è rimasta incastrata tra le lamiere del suo veicolo e quando sono arrivati i soccorritori sul posto, per lei non c'era già più nulla da fare. Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas e le forze dell'ordine.

La 24enne stava guidando una Toyota Aygo rimasta coinvolta per motivi da accertare in un tamponamento a catena con altri due mezzi pesanti e due auto. La polizia stradale ha chiuso il tratto dove si è verificato l'incidente per effettuare gli accertamenti del caso. Probabilmente alla base dello scontro vi è la fitta nebbia che questa mattina ha ridotto drasticamente la visibilità su strada.

Leggi anche Chi erano Edoardo e Cristian, i due ragazzi di 24 e 25 anni morti in un incidente in moto a Catania

L'incidente è avvenuto nella corsia di sorpasso, dove le automobili stavano cercando di spostarsi. Nel tentativo di manovra, le vetture avrebbero impattato contro due mezzi pesanti già posizionati nella corsia. Dopo il tamponamento sarebbero stati registrati anche dei feriti gravi che sono stati trasportati negli ospedali di Catania dai soccorritori. Sulla strada sono invece state registrate lunghe code.

Secondo quanto finora ricostruito, la vittima 24enne, della quale non sono ancora note le generalità, sarebbe rimasta "schiacciata" tra due camion mentre guidava la sua auto. Il decesso della giovane è purtroppo avvenuto subito dopo il sinistro stradale. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare per lei.