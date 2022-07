Maxi schianto tra auto per fumo in carreggiata sulla A14, 7 feriti tra cui una bimba a Foggia L’incidente stradale lungo il tratto pugliese dell’autostrada A 14 Bologna – Taranto tra San Severo e Foggia, nella carreggiata in direzione sud.

A cura di Antonio Palma

Grave incidente stradale oggi, giovedì 14 luglio, lungo il tratto pugliese dell’autostrada A 14 Bologna – Taranto. Un tamponamento a catena tra sette veicoli ha causato il ferimento di altrettante persone, tra cui una in gravi condizioni e una bambina.

Lo schianto è avvenuto nella mattina di giovedì nel tratto tra San Severo e Foggia, nella carreggiata in direzione sud. Alla base dello schianto, secondo prime ipotesi, potrebbe esserci il fumo che in quel momento aveva invaso le due carreggiate dopo che un incendio di sterpaglie era divampato in prossimità della sede stradale.

La visibilità era ridotta e probabilmente qualcuno ha frenato innescando il violento impatto con le altre vetture che sopraggiungevano nello stesso senso di marcia, i cui conducenti non si sarebbero resi conto del rallentamento.

Dopo l’allarme lanciato da altri automobilisti, sul luogo del sinistro sono accorse due squadre dei vigili del Fuoco e tre ambulanze oltre alla polizia stradale e agli addetti della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia.

Vista la gravità delle ferite riportate da una delle persone coinvolte nell’incidente, sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso che ha provveduto al trasporto in ospedale.

Per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione delle vetture coinvolte, il tratto di autostradale è stato chiuso al traffico in direzione Bari per alcune ore e si sono registrare code fino a oltre due chilometri.

Il tratto autostradale è stato riaperto poco dopo le 14 e attualmente il traffico transita regolarmente anche se sullo stesso tratto autostradale foggiano persiste la segnalazione di fumo per incendio.