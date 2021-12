Maxi incidente sulla A1, schianto fra un tir e sei auto: 11 feriti a Firenze Lo schianto nella carreggiata in direzione Roma nel tratto tra le uscite di Scandicci e Firenze Sud. Fortunatamente nessuno dei feriti ha riportato ferite mortali.

A cura di Antonio Palma

Carreggiata bloccata, feriti e traffico in tilt questa mattina, giovedì 30 dicembre, sul tratto toscano dell'autostrada A1 a causa di un maxi incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante e ben sei auto. Lo schianto nella carreggiata in direzione Roma nel tratto compreso tra le uscite di Scandicci e Firenze Sud, nella città metropolitana di Firenze. Fortunatamente nessuno dei feriti ha riportato ferite mortali ma è stato comunque necessario l'intervento dei soccorritori del 118, giunti in ambulanza, e dei vigili del fuoco che hanno dovuto mettere in sicurezza i mezzi coinvolti, alcuni dei quali pesantemente danneggiati. Tra i feriti anche alcuni bambini che viaggiavano in alcune delle vetture coinvolte nello schianto ma per loro solo ferite lievi.

L'incidente è avvenuto nelle prime ore della mattina poco prima dell'uscita di Impruneta, al chilometro 295 dell'autostrada del sole. Per motivi tutti da accertare ma forse complice anche la foschia che era in zona, alcune vetture si sono toccate scatenando un tamponamento a catena che ha coinvolto anche il tir. I vigili del fuoco hanno fatto sapere che 11 persone sono state prese in carico dai sanitari del 118 per le cure del caso ma nessuno è in gravi condizioni. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con code in direzione Roma fino a 5 chilometri assorbite solo in tarda mattinata.

Su tutto il tratto fiorentino del'A1 però giornata difficile con un secondo incidente, avvenuto in galleria nel tratto appenninico, che ha provocato altri 4 chilometri di coda tra Aglio e Calenzano, sempre in direzione Roma. Nel pomeriggio si registrano ancora code tra Aglio e Calenzano per traffico intenso in direzione sud così come code a tratti sono segnalate anche tra Badia e Aglio in direzione nord. Inoltre rimane chiuso il tratto della A1 Panoramica tra bivio Direttissima e Roncobilaccio verso Bologna per lavori fino alle ore 6 del 28/02/2022.