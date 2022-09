Mauro è scomparso nel nulla da una settimana: ricerche in corso, l’appello dei familiari Le ricerche dell’operaio edile, 31 anni, sono in corso a Nurri, piccolo comune nel Sarcidano. Mauro Pitzalis è misteriosamente svanito nel nulla mercoledì pomeriggio.

A cura di Biagio Chiariello

Una settimana esatta dalla scomparsa di Mauro Pitzalis, 31 anni, operaio edile di Nurri (comune provincia del Sud Sardegna, situato nella subregione del Sarcidana) di cui non si hanno più notizie dal 31 agosto. Le ricerche del ragazzo hanno preso ufficialmente il via venerdì 2 settembre, dopo la denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri della stazione locale. Ma finora ogni tentativo di trovarlo è risultato vano.

Mauro Pitzalis lavora in una ditta di Orroli che realizza grondaie. La sua auto, si legge sull’Unione Sarda, è stata rinvenuta con le portiere chiuse a chiave in via Tirso, una strada alla periferia del paese. Il suo cellulare (probabilmente ora scarico= l’ultima volta era attivo ed è stato localizzato vicino alla Casa cantoniera di Nurri, a tre chilometri di distanza da dove è stata trovata la macchina.

Sulle piste investigative al momento non trapela nulla. Il 31enne infatti non avrebbe una vita irregolare.

Nelle ricerche sono impegnati i carabinieri della stazione di Nurri e della compagnia di Isili, i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri e del comando provinciale di Nuoro che hanno attivato un punto di coordinamento nella statale 198, nei pressi della cantoniera dell' Anas e la protezione civile di Isili. Sono stati utilizzati droni e unità cinofile.

"È scomparso Mauro Pitzalis di Nurri, chiunque l’avesse visto o ha informazioni utili è pregato di comunicare al centro di coordinamento situato sulla S.S. 198 vicino alla cantoniera di Nurri". L’appello è di Antonello Atzeni, sindaco del paese del Sarcidano.