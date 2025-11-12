Mathias scomparso ad Aosta, ricerche in corso. La famiglia del 15enne: “Aiutateci a ritrovarlo”

Mathias C., 15 anni, è scomparso ad Aosta. Il ragazzo è stato visto l’ultima volta intorno alle 18.30 nella zona del quartiere Cogne, poi si sono perse le sue tracce. Ricerche in corso.

Mathias, il 15enne scomparso ad Aosta.

È dal tardo pomeriggio di ieri, martedì 11 novembre, che non si hanno più notizie di Mathias C., 15 anni, residente ad Aosta. Il ragazzo è stato visto l'ultima volta intorno alle 18.30 nella zona del quartiere Cogne, poi si sono perse le sue tracce.

Il 15enne è scomparso: non ha fatto rientro a casa e, a quanto si apprende, non è stato possibile rintracciarlo. I genitori hanno denunciato l'accaduto ai Carabinieri e nella mattinata di oggi, mercoledì 12 novembre, è stato immediatamente attivato il piano regionale di ricerca delle persone scomparse coordinato dalla Protezione Civile.

Le operazioni sono in corso a partire dal quartiere Cogne, nelle zone limitrofe e su tutto il territorio nazionale. Al momento della scomparsa, secondo quanto riferito dalla famiglia, Mathias indossava pantaloni Nike grigi, una felpa nera, uno smanicato nero e scarpe nere. Aveva con sé uno zaino blu.

Il 15enne potrebbe essersi allontanato volontariamente ma non è chiaro dove possa essersi diretto. Non sono state diffuse ulteriori informazioni su motivazioni o episodi recenti che potrebbero aver spinto il ragazzo a non fare rientro a casa.

I familiari del 15enne, giocatore dell'Under 17 della Sport Be Kulture Basket, hanno anche diffuso un appello: "È il ragazzo più alto della squadra. Per favore, chiunque lo abbia visto o disponga di informazioni utili, contatti immediatamente le forze dell'ordine o la nostra famiglia".

Oltre al numero unico per le emergenze 112, per informare direttamente le persone impegnate nelle ricerche, è stato indicato un recapito per eventuali segnalazioni: 340 5970631. Le attività di ricerche stanno andando avanti con l'obiettivo di rintracciare il giovane il prima possibile.