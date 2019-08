Tragedia questa mattina in un capannone a Metaponto di Bernalda, nel Materano, usato come dimora da decine di migranti impegnati nella raccolta nei campi agricoli della zona. Nel rogo ha perso la vita una donna, che non è riuscita a mettersi in salvo finendo travolta dalle fiamme. Lo stabile in cui si è consumato il dramma è l’ex complesso industriale “La Felandina” e da tempo vi hanno trovato riparo in condizioni precarie decine di uomini e donne che lavorano come braccianti, il più delle volte sfruttati, nella campagne della zona. Le fiamme sono divampate questa mattina per cause ancora da accertare, ma l'ipotesi del rogo doloso è stata esclusa.

Secondo quanto appreso dall’Ansa, la vittima è una donna nigeriana il cui cadavere non è ancora stato recuperato dal momento che si trova in una posizione pericolosa a causa delle presenza di bombole di gas. I media locali riportano che le condizioni della struttura erano talmente precarie da far pensare molti che fosse “solo questione di tempo” prima che avvenisse qualche incidente, mentre sui social network gli utenti commentano l’accaduto riferendosi a “La Felandina” chiamandola “il ghetto”. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, mentre per ricostruire la dinamica dell’incidente è stata aperta un'inchiesta.

Il sindaco di Bernalda, Domenico Tataranno, ha commentato così la morte della donna: “Prima di tutto viene il dolore che è priorità in una situazione complessa come questa, legata a un problema mondiale come quello dei migranti, che è gestito in primis dagli amministratori locali con pochi mezzi e tanti problemi da affrontare”. “Abbiamo da tre mesi una ordinanza di sgombero degli immobili, occupati da circa 500 persone – ha aggiunto il primo cittadino – ma i tempi della burocrazia sono quelli che sono”. “Occorre trovare delle alternative – ha detto infine il primo cittadino – Abbiamo scritto a tutti: al governo, alle istituzioni locali, ma il problema è ancora qui. Attendiamo anche che il Demanio, proprietario degli immobili, provveda a murare gli accessi ai capannoni della ex Felandina”.