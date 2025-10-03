Martina scomparsa a Sarmato il 30 settembre, ricerche anche nel Pavese. Il papà della 14enne: “Torna a casa”

Martina Q., una ragazza di 14 anni di Sarmato, in provincia di Piacenza, si è allontanata da casa nel pomeriggio del 30 settembre, intorno alle 16.45. La 14enne è stata vista l’ultima volta vicino a un passaggio a livello del comune piacentino. Le ricerche sono in corso, volontari della Protezione Civile e Vigili del fuoco stanno cercando la ragazza anche nel Pavese.

A sinistra, Martina Q., 14 anni.

Martina Q., una ragazza di 14 anni di Sarmato, in provincia di Piacenza, si è allontanata da casa nel pomeriggio del 30 settembre, intorno alle 16.45. La 14enne è stata vista l'ultima volta vicino a un passaggio a livello del comune piacentino, situato in Via Po.

Le ricerche sono in corso, la base operativa è situata nei pressi della stazione dei Carabinieri di Sarmato. Le operazioni, a quanto si apprende oggi, venerdì 3 ottobre, si stanno svolgendo anche nel Pavese. Sono impegnati volontari della Protezione Civile e Vigili del fuoco che stanno cercando la 14enne nella zona di Monticelli.

Al momento della scomparsa la ragazza indossava una felpa con cappuccio grigia chiara e dei pantaloni neri in tessuto. Aveva uno zaino giallo Eastpak e delle Nike Jordan verdi, come si legge in un post del Comune di Sarmato.

Leggi anche L'oroscopo di martedì 30 settembre 2025

"Il riferimento per le ricerche sono i Carabinieri, contattate le Forze dell'Ordine nel caso aveste notizie", si legge ancora nel messaggio.

La 14enne, che frequenta una scuola media superiore a Piacenza. Secondo alcune segnalazioni, potrebbe essere insieme a un amico. Il padre della 14enne ha lanciato un appello durante la puntata di mercoledì di ‘Chi l'ha visto?‘ su Raitre: "Qualsiasi cosa sia successa, Martina torna a casa: le cose si sistemano, tutto si può riparare".

Nelle scorse ore diverse persone hanno condiviso lo screen di un profilo Instagram di un ragazzo dicendo che probabilmente è coinvolto con la scomparsa di Martina Quagliaroli. Ma su indicazioni dei Carabinieri il Comune di Sarmato ha riferito, in un altro post su Facebook, che il ragazzo non c'entra nulla.

Ieri la sindaca di Sarmato, Claudia Ferrari, ha scritto sui social: "In queste ore tutta la comunità sarmatese è in apprensione per la scomparsa di Martina Quagliaroli. Seguendo direttamente gli sviluppi, ho visto davvero un grandissimo impegno delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, delle squadre cinofili e degli operatori dei droni che stanno lavorando con scrupolosità e attenzione nelle ricerche, a cui si si sono uniti anche i volontari".

"Credo che davvero tutto Sarmato, proprio come una famiglia, attenda con forte ansia che questa situazione si concluda al più presto e al meglio e che Martina torni a casa. – aggiunge – Ci auguriamo insieme, con tutto il cuore, che i genitori e il fratello possano riabbracciare Martina quanto prima, certi che ogni cosa possa essere superata con l'unità e la vicinanza, in famiglia proprio come nella comunità".