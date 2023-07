Marsala, rese quasi cieca la ex fidanzata incinta con un dito nell’occhio: condannato a 3 anni Condannato a 3 anni di reclusione per maltrattamenti sulla ex fidanzata incinta. La donna ha perso quasi completamente la vista a causa di un’aggressione del compagno durante i mesi della sua gravidanza.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un 33enne è stato condannato a 3 anni di carcere dopo aver reso quasi non vendente l'ex compagna. Il giudice del Tribunale di Marsala ha condannato l'imputato a 3 anni per i maltrattamenti perpetrati ai danni dell'ex fidanzata fino a renderla quasi cieca. Stando a quanto reso noto, l'uomo avrebbe minacciato più volte la compagna e madre dei suoi figli nel corso della relazione, picchiandola più volte in stato di alterazione psicofisica. Il 24 settembre del 2021, il 33enne avrebbe colpito l'ex fidanzata con un dito nell'occhio, causandole una grave alterazione del nervo ottico che le ha quasi tolto la vista.

La donna ha raccontato di essere stata aggredita quando era incinta e che i maltrattamenti sono iniziati nel maggio del 2019 fino a settembre 2021. L'ex compagno ora condannato avrebbe più volte minacciato la compagna con frasi del tipo: "Se mi lasci e te ne vai di casa, ti butto dal balcone insieme ai tuoi figli".

Nel maggio del 2019, durante uno di questi episodi, la giovane mamma è stata colpita con schiaffi e calci e si è recata in ospedale con un trauma distorsivo alla mano e alla caviglia destra giudicato guaribile in 20 giorni. A dibattimento in corso, l'uomo è stato condotto in carcere con l'accusa di aver violato anche i divieti di avvicinamento all'ex fidanzata, costituitasi parte civile nel procedimento.

Durante l'intervento in aula, la vittima dei maltrattamenti ha specificato di esser stata picchiata, minacciata e intimidita durante tutto il periodo della gravidanza. Spaventata per possibili ripercussioni su di lei e sui suoi figli ancora piccoli, la donna non ha avuto il coraggio di lasciare il 33enne violento. Dopo l'ultimo episodio che le ha causato una perdita quasi totale della vista, la donna ha finalmente deciso di denunciare gli abusi e di costituirsi parte civile durante il processo contro l'ex.