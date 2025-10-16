Marito e moglie trovati morti in casa a colpi di arma da fuoco: omicidio-suicidio a San Benedetto del Tronto

Le vittime della tragedia, una coppia senza figli, sono entrambi ottantenni: lui Mario Cutella e lei Vanda Venditti. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e analizzando la scena per chiarire ogni aspetto della vicenda. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato il marito a uccidere la consorte prima di rivolgere l’arma contro sé stesso.

Dramma familiare nel pomeriggio di oggi a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, dove all'interno di un'abitazione sono stati trovati i corpi senza vita di marito e moglie raggiunti da colpi di arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato il marito a uccidere la consorte prima di rivolgere l'arma contro sé stesso e fare fuoco suicidandosi.

Le vittime della tragedia, una coppia senza figli, sono entrambi ottantenni: lui Mario Cutella e lei Vanda Venditti, entrambi ex infermieri in pensione che avevano lavorato per anni nello stesso ospedale. La tragedia sarebbe stata scoperta nel tardo pomeriggio di giovedì 16 ottobre dal personale sanitario che era giunto in casa per portare la donna in una struttura sanitaria dove era ricoverata. Dopo l'allarme, sul luogo della tragedia sono accorsi i carabinieri che hanno avviato mediamente le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e le motivazioni dietro al caso di omicidio suicidio.

Secondo quanto ricostruito finora, la donna circa un anno fa era stata colpita da un ictus che l'aveva privata dell'autonomia e per questo era stata ricoverata in una RSA. Il marito la andava a trovare periodicamente nella struttura ma per oggi pare avesse chiesto un permesso speciale per poterla portare a casa per qualche ora. I vicini nel primo pomeriggio avevano anche visto la donna accompagnata a casa da un'ambulanza ma proprio in quelle ore si sarebbe consumata la tragedia di cui però nessuno si è reso conto nell'immediatezza dei fatti.

A scoprire i due corpi senza vita sarebbero stati proprio i sanitari di un'ambulanza della struttura sanitaria che erano giunti sul posto per riportare la donna nella RSA. A questo punto sono stati inutili i soccorsi da parte del 118 immediatamente accorsi sul posto.

Dalle prime informazioni, pare che la coppia non avesse parenti prossimi ma i carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e analizzando la scena per chiarire ogni aspetto della vicenda. Del caso è stata già informata la procura di Ascoli Piceno che probabilmente disporrà l'autopsia sui due corpi per accertare l'esatta causa del decesso.