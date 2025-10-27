Marco scomparso in Germania dal 4 settembre, la mamma: “Aiutatemi, cerco disperatamente mio figlio”

È dallo scorso 4 settembre che i familiari di Marco Schifone, 32 anni, non hanno più sue notizie. Il giovane, originario di Francavilla Fontana ma da anni residente in Germania, è scomparso ad Hannover. La mamma del 32enne ha lanciato un appello sui social per tentare di ottenere informazioni utili al suo ritrovamento: “Cerco disperatamente mio figlio”.

Marco Schifone, 32 anni.

È dallo scorso 4 settembre che i familiari di Marco Schifone, 32 anni, non hanno più sue notizie. Il giovane, originario di Francavilla Fontana ma da anni residente in Germania, è scomparso ad Hannover.

La mamma del 32enne ha lanciato un appello sui social per tentare di ottenere informazioni utili. “Cerco disperatamente mio figlio, Marco, che vive a Hannover, ma è scomparso in circostanze poco chiare dal 4 settembre", si legge nel messaggio affidato alla rete.

"Abbiamo presentato regolare denuncia di scomparsa, ma finora non c’è alcuna traccia. Se qualcuno lo vede e lo riconosce, per favore lo segnali subito alla polizia di Hannover. Grazie in anticipo per il vostro aiuto!”, aggiunge.

Secondo quanto riporta Penelope Odv Italia, che ha pubblicato sui suoi canali un volantino con l'identikit del ragazzo, Marco "il giorno 4 settembre 2025 ha chiamato la mamma per dire che si trovava presso la Caritas di Hannover", da quel momento in poi non si è fatto più sentire e la sua famiglia vuole sapere cosa possa essergli accaduto.

L'Associazione chiede ai connazionali residenti ad Hannover di aiutare i familiari del giovane. Marco Schifone è alto 1,70 metri, ha una corporatura normale, occhi blu chiaro e capelli castani corti. Non sono invece stati diffusi dettagli sull'abbigliamento indossato al momento della scomparsa.

Chiunque avesse informazioni utili al ritrovamento del 32enne, sulle sue attuali condizioni o riguardanti il luogo in cui potrebbe trovarsi attualmente, è pregato di contattare Penelope Italia Odv al numero 3455019051 (riportato nel volantino) oppure il numero unico per le emergenze 112.

In alternativa, per chi dovesse trovarsi nella città tedesca e dovesse avvistarlo, è possibile rivolgersi direttamente alle forze dell'ordine di Hannover che, come spiega la mamma, sono state allertate della scomparsa del ragazzo.