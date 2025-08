Marco Della Pietra precipita in un canalone e muore: aveva 23 anni, stava rientrando da solo di notte

Un ragazzo di 23 anni, Marco Della Pietra il suo nome, è morto la notte scorsa scendendo dal Monte Goriane. L'allarme è scattato questa mattina all'alba quando i familiari si sono accorti del mancato rientro a casa del ragazzo. Marco Della Pietra era residente nel Tarvisiano, lavorava per una ditta di movimento terra e in inverno faceva il gattista.

Stando a quanto ricostruito, ieri il giovane era sul monte "dei tre confini" per aiutare nella preparazione della Festa dell’Amicizia. A sera inoltrata, da solo, avrebbe intrapreso un percorso che conosceva molto bene per rientrare. Ma, probabilmente a causa del fondo bagnato dopo le piogge, deve essere scivolato fino a precipitare in un canalone.

Il corpo del ragazzo è stato individuato nella tarda mattinata di oggi dalle squadre dei soccorritori dopo che era scattato l’allarme. La Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (Sores) aveva attivato Guardia di Finanza, stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, elisoccorso regionale, elicottero della Guardia di Finanza da Bolzano, Vigili del Fuoco e Unità cinofile.

Il canalone in cui è stato avvistato e poi recuperato il corpo del ventitreenne si trova a circa metà del percorso che conduce al monte, non molto lontano dal tracciato della pista forestale principale. L'avvistamento è avvenuto quasi contestualmente dalle squadre di terra e dall'elicottero della Finanza che stava impiegando il sistema di rilevamento IMSI Catcher.

Subito nel canalone è stata verricellata l'equipe tecnico sanitaria dell'elisoccorso regionale, ma purtroppo per il ragazzo non c'era più nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La salma è stata poi recuperata dalle squadre di terra per essere consegnata alle pompe funebri.