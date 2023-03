Mangiano la torta all’hashish cucinata dal 15enne, in dieci finiscono all’ospedale a Pinerolo Il giovanissimo si era offerto di preparare un dolce e portarlo alla festa di famiglia a Bricherasio, vicino Pinerolo : in 10 si sono sentiti male. Il giovanissimo chef (che non l’aveva mangiata) è stato denunciato.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Ha deciso di offrire agli amici una torta preparata da lui in casa. Così facendo ha mandato dieci persone all'ospedale di Pinerolo (Torino). Quel dolce infatti era stato cucinato l'hashish. Il ragazzino, 15enne torinese, è stato denunciato dai carabinieri.

Il giovanissimo si trovava insieme ai suoi genitori nella casa, di proprietà di amici a Bricherasio. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il giovanissimo chef avrebbe insistito per preparare preparare una torta con ricetta di sua creazione, ma nessuno si sarebbe aspettato che l'ingrediente personale sarebbe stata la droga. Lui, insieme ad un altro giovane, non ha mangiato il dolce e non ha riportato alcuna conseguenza.

Quando i presenti hanno iniziato a sentirsi male, si è visto costretto a rivelare l'ingrediente "speciale" della sua torta: hashish.

Leggi anche Matteo Messina Denaro avrebbe tentato di incontrare la sorella Rosalia pochi mesi prima dell'arresto

Da quanto si apprende fortunatamente nessuno delle 10 persone è in condizioni gravi: sono già stati tutte dimessi dopo la visita di controllo. Il ragazzino ha consegnato spontaneamente ai carabinieri circa 35 grammi di hashish avanzati dalla ricetta.

Non si tratta comunque del primo episodio di questo tipo. Nel novembre 2021 cinque ragazzi brianzoli si sono sentiti male dopo aver consumato una torta cucinata da loro con un grosso quantitativo di marijuana a Verano Brianza, alcuni di loro erano stati anche denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze; un caso simile era avvenuto qualche mese prima a San Vito di Ostellato, in provincia di Ferrara: un'intera famiglia era finita in ospedale dopo aver dopo aver mangiato una torta al cui interno c’era anche della marijuana light. La torta era stata preparata e portata a casa da un’amica che, per scherzo, aveva usato la sostanza nell’impasto.