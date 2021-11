Monza, cucinano una torta alla marijuana e finiscono in ospedale: denunciati cinque ragazzi Avevano preparato una torta alla marijuana ma sono finiti tutti in ospedale. È successo a cinque ragazzi brianzoli. Avevano trovato la ricetta del dolce su un sito web.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Doveva essere una serata divertente tra amici con un ingrediente "speciale" ma è finita all'ospedale. La disavventura ha coinvolto cinque ragazzi brianzoli che hanno consumato una torta cucinata da loro con un grosso quantitativo di marijuana. Tutto è partito dalla ricetta del dolce, recuperata da due giovani da un sito web: nell'impasto, oltre agli ingredienti di base della torta al cioccolato c'era anche una dose eccessiva di stupefacente.

Tutti i ventunenni sono finiti in ospedale

Dopo aver consumato alcolici e mangiato la torta però i ragazzi sono stati costretti a chiamare i soccorsi: dopo circa un'ora dal consumo della torta si sono sentiti tutti male. Alle 20 circa i medici e i paramedici del 118 sono intervenuti nell'appartamento a Verano Brianza dove si trovava il gruppo di giovani perché tutti lamentavano malori incessanti e alcuni avevano anche delle forti allucinazioni. Una di loro in particolare era quasi priva di coscienza. Tutti sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali di Monza e Desio, e sono stati dimessi poi poco dopo senza prognosi.

I cinque ragazzi sono stati denunciati

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Seregno: tutti hanno ammesso le proprie responsabilità, e al termine degli accertamenti eseguiti dai militari, la coppia che ha cucinato la torta, per la cessione del preparato agli amici, è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre per gli altri tre giovani, tutti ventunenni, di cui due di Meda ed uno di Briosco, è scattata la segnalazione alla Prefettura di Monza e della Brianza quali assuntori.