Mamma morta in casa ad Arezzo da mesi e lei in vacanza: "L'ha nascosta per riscuotere la pensione" La procura di Arezzo ha chiuso le indagini sulla terribile vicenda e accusato la donna di aver nascosto volontariamente il cadavere della madre 92enne per continuare a intascare la pensione della defunta. La 60enne però risulta di nuovo irrintracciabile e non ha provveduto nemmeno alla sepoltura dell'anziana madre.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Non più abbandono di incapace ma i ben più gravi reati di occultamento di cadavere e truffa, sono le accuse che la Procura di Arezzo contesta alla 60enne che nell'estate scorsa venne rintracciata in vacanza a Rimini dopo la scoperta che in casa giaceva il corpo senza vita dell'anziana madre, morta ormai da mesi e in avanzato stato di decomposizione.

I pm infatti hanno chiuso le indagini sulla terribile vicenda e accusano la donna di aver nascosto volontariamente il cadavere della 92enne Carla Maria Vittoria Bazzani per continuare a intascare la pensione della defunta. Gli esami medico legali hanno stabilito che la pensionata è deceduta per cause naturali ma, secondo la Procura, la figlia avrebbe evitato di riferire del decesso continuando a incassare l'assegno dell'Inps sul conto cointestato.

Come rivela il Corriere di Arezzo, infatti, gli accertamenti sui conti correnti svolti dagli inquirenti avrebbero accertato che la donna sapeva della somma accreditata e ne disponeva liberamente facendo spese. Da qui la pm Julia Maggiore ha deciso di contestare a Silvia Brizzi i reati di occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dell'Inps.

Il ritrovamento del corpo della donna avvenne a fine agosto 2024 quando la padrona di casa, non ricevendo più pagamenti e non riuscendo più a contattare l'inquilina, avvertì le forze dell'ordine intuendo il peggio. In casa in effetti giaceva sul letto il corpo senza vita della 92 enne la cui morte però è stata fatta risalire a mesi prima.

La figlia per giorni fu irrintracciabile e solo grazie ai pagamenti di una carta la polizia riuscì a rintracciarla a settembre in un hotel di Rimini dove era in vacanza. Tornata ad Arezzo per qualche tempo, la donna fu interrogata ma si avvalse della facoltà di non rispondere senza chiarire nessun dubbio, poi era ripartita e al momento risulta di nuovo irrintracciabile.

Neanche l'avvocato, assegnato d'ufficio, sa dove si trovi la donna che tra l'altro non ha provveduto nemmeno alla sepoltura dell'anziana madre. La 92enne infatti è ancora in obitorio perché mancano altri parenti prossimi che possano occuparsene.