video suggerito

Donna trovata morta in casa ad Arezzo, il decesso avvenuto 4-6 mesi fa “Stando a quanto emerso dall’esame – spiega il dirigente della medicina legale di Arezzo Pasquale Giuseppe Macrì – la morte potrebbe risalire ad un periodo che va dai quattro ai sei mesi. Non sarebbero emersi segni di violenza”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La ricognizione cadaverica sul corpo di Maria Vittoria Bazzani, l'anziana trovata senza vita sabato scorso in un appartamento di Arezzo, confermerebbe che il decesso risalirebbe ad un periodo di tempo che va dai quattro ai sei mesi fa. È quanto emerge dalle prime indagini condotte sul caso, mentre nel pomeriggio la squadra mobile di Arezzo ha svolto un nuovo sopralluogo nell'abitazione dove è stata trovata la donna per recuperare il corpo del gatto, morto accanto alla 92enne, e altri elementi utili alle indagini.

Gli agenti della squadra mobile aretina, insieme ai colleghi riminesi, hanno intanto rintracciato nella città romagnola la sessantenne figlia della donna. Accompagnata in questura, non avrebbe saputo dare spiegazioni sulla morte della madre. Attualmente si trova ad Arezzo in un luogo protetto a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Le testimonianze raccolte dalla polizia confermerebbero che la 60enne sarebbe stata vista allontanarsi con un trolley a fine luglio, mese in cui avrebbe pagato regolarmente l'affitto. Al momento, fanno sapere dalle forze dell'ordine, il fascicolo è a carico di ignoti, si indaga per abbandono di incapace, ma nelle prossime ore non si escludono sviluppi e il capo d'accusa potrebbe cambiare. Sul corpo del gatto sarà effettuato l'accertamento autoptico per capire cause e tempistica della morte e sono in corso anche accertamenti bancari e presso le autorità sanitarie.

Parallelamente si è svolto presso l'ospedale di Arezzo l'esame sul cadavere mummificato dell'anziana madre. "Stando a quanto emerso dall'esame – spiega il dirigente della medicina legale di Arezzo Pasquale Giuseppe Macrì – la morte potrebbe risalire ad un periodo che va dai quattro ai sei mesi. Non sarebbero emersi segni di violenza ma sarebbe opportuna prima dell'autopsia, dalla quale non si può prescindere, un'indagine diagnostica per immagine. Al momento infatti non è possibile stabilire se si tratta di morte naturale o violenta". Nelle prossime ore il pm Julia Maggiore disporrà l'autopsia che sarà effettuata a Siena.