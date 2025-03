Trovato il cadavere di un uomo in un capannone abbandonato a Milano: il decesso risale a diversi giorni fa

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragedia a Milazzo, in Sicilia. Il cadavere di un uomo di 57 anni, originario di Roma, è stato trovato in via Tonnara nella città in provincia di Messina: il corpo era in un capannone abbandonato. I carabinieri hanno trovato addosso all'uomo un passaporto ma non hanno svelato l'identità. I medici giunti sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Ora si indaga per capire nel dettaglio cosa sia successo.

Stando alle prime informazioni, l'uomo di 57 anni è stato trovato senza vita in un edificio abbandonato dietro all'ex storico Hotel La Silvanetta, chiuso da molti anni e situato nella curva di ingresso al porto. Secondo le prime ricostruzioni l'ipotesi è di suicidio, ma si stanno facendo tutti gli accertamenti del caso. Presumibilmente l'uomo è morto già da diversi giorni e solo oggi 31 marzo è stato trovato il corpo. L’area è stata transennata per consentire i rilievi e le analisi del caso. La Procura nei prossimi giorni disporrà l'autopsia per accertarsi sulla causa della morte.