Maltempo sull’Italia: tromba d’aria in Toscana, frane e fulmini in Trentino, oggi allerta meteo in 4 regioni

Violento maltempo sul Nord e Centro Italia: tromba d’aria in Versilia, alberi caduti a Viareggio e nave alla deriva nel porto di Livorno. Frana in Trentino e fulmine su una palazzina a Riva del Garda. Nubifragio a Roma. Allerta arancione in 4 regioni, gialla in gran parte del Paese.

Il Nord Italia sta facendo i conti con una nuova e violenta ondata di maltempo che, nelle ultime ore, ha causato gravi disagi e danni in diverse zone del Paese. Dopo una giornata caratterizzata da piogge torrenziali e raffiche di vento, la situazione resta critica e la Protezione civile ha diramato per oggi, venerdì 29 agosto, un’allerta meteo arancione in Lombardia, su gran parte della Toscana e in alcune aree di Lazio e Molise. Allerta gialla, invece, per Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Campania, Marche, Liguria, Piemonte e sui restanti settori di Lazio e Molise.

Tromba d’aria e danni diffusi in Toscana

La Toscana è stata una delle regioni più colpite. In serata una tromba d’aria ha investito il litorale della Versilia, provocando danni agli stabilimenti balneari, in particolare a Tonfano. A Massa si registrano numerosi allagamenti che hanno richiesto l’intervento della protezione civile, mentre a Viareggio il maltempo ha provocato la caduta di diversi alberi, costringendo alla chiusura dello svincolo Cotone della superstrada. Personale Anas è intervenuto per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità.

La furia del vento e del mare ha causato problemi anche in mare: nel porto di Livorno una nave ha rotto gli ormeggi, finendo alla deriva tra le banchine. L’incidente non ha causato feriti ma ha richiesto un intervento urgente delle autorità portuali per scongiurare ulteriori rischi.

La perturbazione non ha risparmiato le aree interne: forti temporali hanno attraversato nella notte le province di Siena e Arezzo, con raffiche di vento che hanno raggiunto i 100 km/h. Secondo quanto segnalato dal presidente della Regione, Eugenio Giani, nelle ore successive le precipitazioni si sono estese anche verso Firenze, Pisa e le zone settentrionali del Grossetano, mentre sul nord-ovest toscano i fenomeni si sono presentati più isolati ma comunque intensi.

Frane e fulmini in Trentino

In Trentino si registrano episodi particolarmente preoccupanti. La strada statale 12 tra Trento e Besenello è stata chiusa al traffico a causa di una frana che, nella tarda serata di ieri, ha fatto precipitare massi e detriti sulla carreggiata, dopo aver divelto parte delle reti di contenimento. Non si contano feriti né auto coinvolte, ma la circolazione resta interdetta e deviata sulla provinciale 90, mentre sono in corso sopralluoghi geologici per verificare la stabilità della parete.

Sempre in Trentino, a Riva del Garda, un fulmine ha colpito e incendiato il tetto di una palazzina in via Pola, provocando danni anche alle condotte del gas e una pericolosa fuga che ha reso necessario evacuare nove famiglie. I vigili del fuoco di Arco e Riva del Garda hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Alcuni residenti sono potuti rientrare a notte fonda, ma per diversi appartamenti serviranno ulteriori accertamenti tecnici prima di essere dichiarati nuovamente agibili.

Temporali violenti anche a Roma

La perturbazione ha raggiunto anche il Centro Italia: nella notte un violento nubifragio si è abbattuto su Roma, con piogge torrenziali e vento forte che hanno causato allagamenti soprattutto nella zona nord-occidentale e nel centro della Capitale. Alcuni rami sono caduti sulle strade, costringendo a interventi di emergenza.

Evoluzione nelle prossime ore

Secondo i meteorologi, la perturbazione che ha già colpito con forza il Nord tenderà nelle prossime ore a spostarsi progressivamente verso il Centro-Sud. I fenomeni temporaleschi saranno più frequenti nelle aree interne e lungo le regioni tirreniche, fino a raggiungere anche la Sicilia occidentale.

Con l’arrivo di questo fronte perturbato, si attenua definitivamente l’ondata di caldo anomalo che aveva interessato gran parte della Penisola nei giorni scorsi.